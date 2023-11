Hedersprisen til Ambjørnsen

Han mottok en Brage-statuett i 1995, og nå er Ingvar Ambjørnsen tildelt selveste Hedersprisen.

Ambjørnsen har selv ikke mulighet til å ta reisen til Oslo fra Hamburg. Det var derfor kona Gabriele Haefs tok i mot prisen for ham.

– Tusen takk for mange fine ord. Jeg skal hilse så mye fra Ingvar. Han takker alle leserne, og takker forlaget som har vært med ham i 40 år.

«En uredd skikkelse»

Brageprisens Hederspris tildeles «en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur».

Årets Bragejury skriver at årets hederspris går til en som har «markert seg som en uredd skikkelse.»

Juryen skriver videre i sin begrunnelse:

«Vi skal til et vidløftig forfatterskap som har utfordret lesere i alle aldre med tankevekkende og underholdende litteratur. En forfatter som gjennom sin virkelighetsnære prosa har gitt oss en rekke fascinerende litterære portretter av mennesker rundt oss som sjelden får muligheten av å komme til orde.

Ofte finner man ujålete, solidariske og ikke-fordømmende skildringer – enten av outsidermiljøer, eller av ensomme sjeler med sosiale tilpasningsproblemer. Under ligger en krass samfunnskritikk med brodd mot formynderholdninger og borgerlig selvtilfredshet, nesten alltid tegnet med stor omsorg, svart humor og treffende person- og miljøskildringer.

Merkelapper som solidaritet, sårbarhet, motkultur, ensomhet, systemkritikk og fordomsfrihet kommer man ikke utenom i beskrivelsen av forfatterens litterære produksjon.

Gjennom et langt forfatterliv har det blitt et rikt og mangslungent forfatterskap med en rekke suksessutgivelser for barn, ungdom og voksne lesere. Forfatteren er kanskje mest kjent for sine ikoniske romaner, flere av dem dramatisert og filmatisert, men har også vist seg som en fremragende essayist og kan trygt plasseres i det øvre sjikt av norsk samtidslitteraturs novellekunst.

Vedkommende har også vunnet det meste som er å vinne av norske litteraturpriser, inkludert (selveste) Brageprisen i 1995.

Brages hederspris 2023 tildeles en av våre aller mest markante forfattere som i snart 50 år har bidratt til leselyst og leseglede i hele den norske befolkningen:

Gratulerer, Ingvar Ambjørnsen!»