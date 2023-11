Frode Gryttens «Den dagen Nils Vik døde» gikk hjem hos årets skjønnlitterære Brage-jury.

– Tusen takk for at juryen så Nils Vik. Jeg vil takke det norske litterære økosystemet, som gjør at vi forfattere kan skrive. Uten det hadde jeg ikke kunne vært forfatter, sier Grytten fra scenen.

Han forteller at da han i 1999 var nominert til Brage (en pris han også skulle vinne), spurte sønnen hans om han kunne skreve et dikt han hadde skrevet for ham. Brageprisen ble da sendt direkte på TV – men produksjonslederen ville ikke la tiåringen lese diktet.

– Men etter alle disse årene, her kommer diktet sønnen min skrev: «Å fytti grisen, nå vant vi Brageprisen», sa Grytten – til stor applaus fra salen.

– En sjeldent vakker bok

Frode Grytten er tildelt Brageprisen i kategorien «Skjønnlitteratur» for romanen Den dagen Nils Vik døde (Oktober). I likhet med Maria Parr tidligere tildeling denne kvelden, har også Grytten mottatt prisen en gang tidligere – i 1999 for Bikubesong.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Årets vinnerbok (i skjønnlitteratur) formidles i nåtid, men er dominert av tilbakeblikk. Fra nåtidens synsvinkel formidles de øyeblikk og de personer som gjorde hovedpersonen til den person hen ble. At forfatteren aktivt bruker sin egen familiehistorie, bidrar til nerven og nærværet i romanen.

Det er mye dagligliv i historien, men konstant med underliggende følelser i spennet fra ydmyk takknemlighetet til smertelige tap. Hele registeret blir formidlet på et språklig nøkternt og samtidig poetisk vis.

Dette er historien om en dag i et liv, og om et helt liv. Det er historien om hvordan hovedpersonen har elsket og tatt farge av ikke bare sine nærmeste, men hele sitt nærmiljø – som et langt liv har vevet ham sammen med. Historien blir fortalt med basis av høyst konkrete minner, men ikke uten magiske elementer.

«Den dagen Nils Vik døde» er historien om den siste dagen i en frakteskippers liv, og det er blitt en sjeldent vakker bok»