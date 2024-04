Havmannprisen til Eirik Skrede

Eirik Skrede er tildelt Havmannprisen 2024 for diktboken "Ho mor å hann far".

Havmannprisen er en litterær pris som deles ut årlig for beste nordnorske bok utgitt i foregående år. De andre nominerte var Therese Bakkevoll for Tallboy, Mikkel Bugge for En forbløffende etterligning og Sumaja Jirde Ali for Et liv i redningsvest. I juryens uttalelse står det blant annet dette:

«Det er Skredes helt særegne dialektarbeid som gjør at Ho mor å hann far løftes opp til å bli juryens nummer 1. Gjennom en kyndig formalisering av dialektuttrykket sitt, som samtidig er både sta og med høy integritet, er Skrede nærmest som et ekko av Ivar Aasen. … Det er i dette møtet mellom det grundige, formmessige arbeidet og den inderlige fortellingen at magien skjer … Med diktsamlinga Ho mor å hann far får vi ei reise i nordnorsk historie fra 2. verdenskrig og fram til nyere tid. Eirik Skrede har skrevet ei diktsamling som på noen få sider oppsummerer et livsløp.»

Eirik André Skrede er født i 1980 og bor i Lakselvbukt. Han har gått på forfatterstudiet i Tromsø og debuterte i 2010 med diktsamlingen Dødendøden. I 2013 kom romanen På bunnen, og i 2021 kom romanen Krængk som han ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend for.

Havmannprisen deles ut på Rana bibliotek 4. mai, og prisvinneren mottar et beløp på 50 000 kr fra Sparebank1 Helgeland.