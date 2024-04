Skriver om dødsfall i «trivselsfylket»

Brynjulf Jung Tjønn har fått støtte til en bok om dødsfallet til indiskadopterte Arve Beheim Karlsen i Sogn i 1999.

– Jeg var bare 18 år da dette skjedde og forstod plutseleg at man kunne dø i «trivselsfylket» Sogn og Fjordane fordi man var adoptert og mørk i huden, sier Brynjulf Jung Tjønn.

Han har fått støtte fra Fritt ord til et en bok om dødsfallet til indiskadopterte Arve Beheim Karlsen i Sogn i 1999. To jevnaldrende gutter ble dømt for trusler og vold – men de ble frikjent for rasisme. Saken gjorde enormt inntrykk på Tjønn, som selv er utenlandsadoptert, oppvokst i Sogn og bare ett år eldre enn Arve. Tjønn har tidligere skrevet dikt om temaet i diktsamlingen «Kvit, norsk mann» (2022).

Et tidsportrett

I et intervju med Fritt ord forteller dikteren at han har tenkt mye på hva som skjedde kvelden 23. april 1999, da Arve på 17 år løp gjennom Sogndal sentrum mens to gutter sprang etter ham og ropte «Drep denne negeren».

– Hva tenker egentlig Arve der han springer gjennom sentrum og ned mot Sogndalselva, spør Tjønn seg selv.

– Jeg ønsker å skrive et tidsportrett om hvordan Norge var da dette dødsfallet skjedde. Hvorfor kom rasismeparagrafen til kort, og hvorfor ble Arve-saken så fort glemt, spør Tjønn.

Han påpeker at dødsfallet, som aldri ble behandlet av retten som drap, raskt havnet i skyggen av Benjamin-drapet på Holmlia i Oslo.

1,2 millioner til Lille Norske

Det er flere andre aktører som har mottatt midler i Fritt Ords apriltildelinger, blant andre har Lille Norske Leksikon mottatt 1,2 millioner kroner.

Her er de ordinære bevilgningene i april 2024 (for søknader om mer enn 100 000 kroner)

Anne Karin Sæther, manusutvikling av boken “Å skrive om menneskets natur”, kr 75 000

Brynjulf Jung Tjønn, manusutvikling av boken “Arve”, kr 150 000

Cecilie Hellestveit, manusutvikling av boken “Håndbok for de slue – hybride redskaper i internasjonal rett og politikk”, kr 100 000

Christian Borch, manusutvikling av selvbiografien “Livet og tiden”, kr 100 000

Even Vaa, manusutvikling av boken “Farfars dal”, kr 125 000

Foreningen Litteraturhuset Trondheim, program 2024 – mai-desember, kr 250 000

Forlaget Oktober, antologien “Poesi for Palestina”, kr 50 000

Hans-Olav Forsang, manusutvikling, utgivelse og lansering av fotobok med Harald Henden, kr 150 000

Iman Meskini, manusutvikling av boken “Tro i all sin form”, kr 100 000

Kjetil Lismoen, manusutvikling av boken “22. juli på film og tv”, kr 100 000

Kristine Meek, manusutvikling av bok om terrorangrepet på London Pub og Per på Hjørnet, kr 150 000

Lene Ask, manusutvikling av tegneserieboken «Astrid Løken. Å sloss med varsomme hender. «, kr 50 000

Magnus Johannesen Delsett, manusutvikling av boken “Lokfører”, kr 75 000

Marit Ruge Bjærke, manusutvikling av boken “Fremmed skadelig art”, kr 75 000

Niels Christian Geelmuyden, manusutvikling av boken “Sannheten på kroppen – det du ikke får vite om kosmetikk”, kr 100 000

Ole Magnus Øyvindsson Vik, manusutvikling: “Lev med strev: en motgift mot kulturens fornektelse av eksistensens grunnvilkår”, kr 125 000

Ronny Oksvold, manusutvikling av boken “For mine to sønner”, kr 100 000

Sigri Sandberg, manusutvikling av boken “Nina Jensen og havet”, kr 75 000

Stiftelsen Norsk Kunstårbok, “Norsk Kunstårbok 2024” – manusutvikling, oversettelse og design, kr 50 000

Store norske leksikon, Lille norske leksikon 2026, kr 1 250 000

Trygve Riiser Gundersen, manusutvikling av essaysamling om offentlighet, litteratur og historie, kr 40 000