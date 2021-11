DISSE ANBEFALER JEG: Bokhandler Marianne Westerlund hos Norli Nordre gate i Trondheim er ikke fremmed for å trekke frem en lokal helt i ukas «God-morgen»-spalte.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn dem som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over det ganske land.

Med to etasjer til rådighet har bokhandler Marianne Westerlund flust av titler å velge blant. Så hvilke bøker anbefaler hun for tiden?

– Flukt av Carl Frode Tiller er en bok jeg er spesielt begeistret for, og som fortjener mange lesere. Som de andre av Tillers romaner er den ganske mørk, men han byr også på en del svart humor i sine spesielt gode dialoger – og så er det jo ingenting som er så oppløftende som å få lese et stykke litteratur i verdensklasse.

– Marte Qvenild romandebuterte i år med Sommerfesten, og det er en forfatter jeg virkelig håper vi får høre mer fra. Dette er en nydelig historie om bestemor Sylvi og barnebarnet Jørgen, som opplever at verden aldri blir som den en gang var. Per Pettersons Mitt Abruzzo er jo et must for alle som er over snittet opptatt av litteratur. Også må jeg nevne min lokale helt Dag Hoel, aktuell med I Hamsuns kalosjer. Han er Trondheims moderne Thoreau, intet mindre. Her forteller han om livet i huset sitt på nedre Byåsen, der fire generasjoner bor under samme tak og prøver å leve så bærekraftig som de kan. Muntert og utsøkt skrevet, helt uten formanende pekefinger. Et friskt innslag i dagens debattklima, kan man si.

– For øyeblikket leser jeg I Orkanens skygge av meksikanske Fernanda Melchor, den ser ut til å bli en ny höjdare for min del, og det er synd at den ikke har fått mer oppmerksomhet. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt. Andre oversatte jeg har satt stor pris på i år, er Shuggie Bain av Douglas Stuart, Samlede verker av Lydia Sandgren og Natten. Søvnen. Døden. Stjernene av Joyce Carol Oates.

– Hvilke bøker gleder du deg til å lese?

– Bunken er som vanlig i overkant optimistisk til at det er så kort tid igjen av året, men jeg skal iallfall finne tid til Knausgård, Lid Larssen, Ullmann og Leine.

– Hva er den beste boka du har lest så langt i år?

– Flukt av Carl Frode Tiller.