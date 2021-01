Kamala på norsk i februar

Neste måned utgir Gyldendal visepresident Kamala Harris' selvbiografi.

Kamala Harris ble historisk da hun onsdag ble tatt i ed som den første kvinnelige visepresidenten i USA. I februar kommer biografien hennes på norsk, oversatt av Rune R. Moen.



– Vi er superstolte av å utgi selvbiografien til USAs nyslåtte visepresident. Hun kommer nok til å bli forbilde for mange. At det for første gang er en kvinne som velges til visepresident USA er en verdensnyhet, sier Lars Røtterød, forlegger i Gyldendal.

I Sannhetene som forener oss diskuterer Harris de store utfordringene det amerikanske samfunnet står overfor. Hun bruker sin egen erfaring og hardt tilkjempede innsikt, og arbeidet til dem som har inspirert henne mest, til å formidle en felles visjon for et stadig mer polarisert samfunn.

– Inkarnerer den amerikanske drømmen

Visepresident Kamala Harris er datter av innvandrere og borgerrettighetsaktivister, og vokste opp i et lokalsamfunn i Oakland i California der ideen om sosial rettferdighet sto sterkt. I biografien forteller hun om hvordan disse erfaringene har gjennomsyret hele karrieren hennes, fra hun ble distriktsadvokat i San Francisco, via justisministerposten i California til senatorembetet.

– Selv inkarnerer hun elementene i den amerikanske drømmen med to innvandrerforeldre som begge ble fremtredende akademikere. Å ha erfaring fra posten som statsadvokat/justisminister er også et sterkt kort for en visepresident. Det blir spennende å følge henne videre, sier Røtterød.

Boken har allerede fått en god mottakelse i USA; hvor blant annet San Francisco Chronicle skriver: «Engasjerende lesning som gir innsikt i hva og hvem som har hatt innflytelse på livet til Harris – aller viktigst var hennes mor Shyamala Gopalan Harris, som forsket på brystkreft … åpen og hjertelig.»

Boken kommer for salg i Norge 19. februar.