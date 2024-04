Gyldendal utgir BookTok-fenomen

– Vi gleder oss skikkelig til å utgi Rebecca Yarros’ fabelaktige romantasy-serie, sier forlagssjef Cathrine Bakke Bolin.

«Ikke siden Harry Potter har vi sett bokelskere omfavne en serie på denne måten», skriver Gyldendak om Rebecca Yarros’ Empyriet-serie.

Til høsten utgir forlaget seriens to første bøker på norsk: Fjerde Ving og Jernflammen, i Teje Vejrups oversettelse.

– Vi gleder oss skikkelig til å utgi Rebecca Yarros’ fabelaktige romantasy-serie. Redaktørene våre har alltid blikket vendt mot det som rører seg blant bokslukere her hjemme og der ute i verden, og det har vært ekstremt fascinerende å følge Yarros’ popularitet og nedslagskraft blant leserne. Vi lærer av TikTok og nye plattformer for formidling av bøker hver eneste dag, og er også bevisst ansvaret vårt for å tilgjengeliggjøre bøker for nye lesere. Da flere bokhandlere også anbefalte oss å gi ut Yarros i norsk oversettelse, var det ikke noe å lure på, sier forlagssjef Cathrine Bakke Bolin.

Bøkene er under utgivelse i mer enn 35 land, er solgt i over tre millioner eksemplarer internasjonalt og har ligget 48 uker i toppen av New York Times´ bestselgerliste.

Bok tre i serien er ventet primo 2025.