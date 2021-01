Gyldendal fikk Gorman

– En begavelse uten sidestykke, sier redaktør Pål Stokka.

Etter heftige budrunder, er det nå klart at Gyldendal stakk av med de norske rettighetene til poeten Amanda Gormans kommende bøker.

– Jeg ble dypt rørt av Amanda Gormans innsettelsesdikt. Noen ord, setninger og bøker har en kraft som kan forandre verden til et bedre sted. Amanda er i besittelse av en slik unik kraft, og vi er så stolte og begeistret over å utgi henne i Norge, sier forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen

Forlaget arbeider nå iherdig for å få alt klart til en høstlansering av hennes tre bøker; barneboken Change Sings, diktsamlingen The Hill We Climb og en gavebokversjon av selve diktet.

LES OGSÅ: Magiske Amanda Gorman

– En begavelse uten sidestykke

Etter at Gorman framførte «The Hill We Climb» under Joe Bidens innsettelse, gikk diktet viralt og gjorde den unge poeten verdenskjent. Hun er USAs første «national youth poet laureate» og, bare tjueto år gammel, den yngste poeten som noen gang har framført ved en presidents innsettelse.

Pål Stokka, som blir ansvarlig redaktør for Gormans bøker, er også svært begeistret over rettighetskjøpet:

– Amanda Gorman har ikke bare potensiale til å bli stemmen til en generasjon og en bevegelse, hun har også, i svært ung alder, en begavelse uten sidestykke. Jeg var en av mange millioner mennesker rundt om i verden som ble dypt berørt av Amandas ord, og vi er umåtelig stolte av å kunne kalle henne en Gyldendalforfatter.

– Viser vei i verden

– The Hill We Climb er teksten til en forfatter av et helt spesielt kaliber. Diktet er fylt med håp og mening og ved å løfte spørsmål om klasse, kultur og rase, bruker Amanda Gorman all sin kraft til å forstå og vise vei i en verden som kan virke fremmed, sier forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur, Cathrine Bakke Bolin.

Gyldendal legger til at de arbeider aktivt med å gjenspeile mangfold i sine lister:

– Det er viktig for oss å utgi forfattere og bøker som setter fokus på kjønn, etnisitet og klasse, og som i likhet med Gormans dikt kan vise vei framover og bygge broer. I mange år har vi arbeidet med å framheve et mangfold av stemmer, både norske og internasjonale, sier Knudsen.