Gyldendal ansetter Førsund

Joachim Førsund blir konseptutvikler for lydproduksjoner. - Gyldendal skal bli best på lyd som fortellerformat, fastslår forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen.

Gyldendal henter inn Joachim Førsund som konseptutvikler for lydproduksjoner fra årsskiftet. Ifølge forlaget skal han jobbe både som programleder og med å utvikle egne prosjekter, fortrinnsvis til publisering gjennom NRK, og som konseptutvikler for andre lydprosjekter Gyldendal skal gi ut.

Førsund er journalist og forfatter av både skjønnlitteratur og sakprosa. Han har de siste årene laget en rekke prisvinnende podcaster, blant annet «Koht vil leve», «Det svarte flagget», «Familiene på Orderud» og «Tobias».

– En av landets beste

– Vi føler oss både heldige og lykkelige. Ikke bare er Joachim en av landets aller beste fortellere i lydformatet, men han er også en høyt skattet forfatter hos oss. Og han har derfor et helt spesielt godt utgangspunkt for å jobbe sammen med våre andre forfattere, og være med å utvikle deres prosjekter for lydformatet, dette vet jeg også at han ser veldig fram til. Vi gleder oss til å sette i gang med dette arbeidet, sier strategi- og markedsdirektør Harald Fougner.

«I sin reneste form»

– Jeg er jo veldig glad i forlaget mitt allerede, og jeg gleder meg veldig til dette, sier Førsund. – Selv om podkastformatet er ganske nytt, så er det jo i praksis historiefortelling i sin reneste form. Og derfor er det ingen steder som føles bedre for et sånt prosjekt enn Gyldendal. Og siden jeg allerede har de suverene redaktørene mine her, både på sakprosa og skjønnlitteratur, er dette ikke en begynnelse, men en slags hjemkomst. NRK skal fortsette å publisere det jeg lager, og derfor vil historiene ha den samme, solide plattformen som før.

– Skal bli best

– Vi har jo sagt at vi vil være det forlaget som skal bli best på lyd som fortellerformat og ansettelsen av Joachim er et godt steg på veien mot det målet. Jeg ønsker han varmt velkommen, sier forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen.

Gyldendal har det siste året styrket lydavdelingen med flere ansettelser, deriblant Berit Solberg Folden, som tiltrer i den nyopprettede stillingen som lydboksjef over sommeren. Mye har blitt oppnådd på kort tid, og Fougner lover flere spennende nysatsninger fremover.

Økt fokus på egenproduksjon

– Vi har allerede kommet langt i arbeidet med å oppskalere produksjonen av lydbøker og sikre god distribusjon av disse, sier Fougner. – Framover blir det økt fokus på egenproduksjon av originalt innhold. Dette er viktig ikke bare for å kunne tilby lyttere enda mer og variert innhold, men også for å utforske og utvikle ulike måter å formidle litteratur på – og nå nye og mer mangfoldige målgrupper. Joachims kompetanse på dette området er derfor spesielt verdifull for oss. Vi kunne ikke ønsket oss en bedre konseptutvikler. Dette blir gøy.