Arvingen vant Uprisen

Elever i ungdomsskolen har kåret Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug til vinner av Uprisen – årets ungdomsbok 2021 for romanen "Arvingen. Halve kongeriket 1".

– Nå ble vi litt målløse. Dette er ekte tårer. For en sykt stor ære! Disse ordene fra juryens begrunnelse er noe av det mest rørende vi har hørt. Noe av det fineste som har blitt sagt, sa Halvorsen og Fuglehaug da de mottok Uprisen.

I år feirer Uprisen hele 15 år, og under årets prisutdeling på Lillehammer-festivalen var det Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug som ble tildelt prisen for Arvingen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Boka bruker et språk og referanser som gjør at den like godt kunne vært skrevet av en ungdom. Til tross for at boka skildrer et miljø som var fremmed for de fleste av oss, var den realistisk og troverdig. Boka var morsom, men også noen ganger klein.

De nominerte var:

Arvingen (Halve kongeriket 1) av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, Aschehoug 2020

Alene gjennom av Michael Stilson, Cappelen Damm 2020

Utbryterne av Nina Borge, Gyldendal 2020

Alexander den store av Peter F. Strassegger, Samlaget 2020

Hør her´a! av Gulraiz Sharif, Cappelen Damm 2020