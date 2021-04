Gleder seg til Riley og Egeland

DISSE ANBEFALER JEG: – Tenk at vi skal få enda et gjensyn med den merksnodige men herlige karakteren Bjørn Beltø, sier Sandra Å. Lærum ved ARK Amfi Sogningen.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? I 2021 vil vi ukentlig presentere bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de vil også røpe hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til.

Denne uken får vi anbefalinger fra vakre Vestlandet, mer bestemt Sogndal og ARK Amfi Sogndal. Her jobbet Sandra Å. Lærum som vikarierende butikksjef, og hun anbefaler gjerne e knallgod krim hun nettopp har lest, såvel som publikumsfavorittene Tom Egeland og Lucinda Riley.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg har akkurat lest en knallgod krim som jeg bare må anbefale kundene! Det er Heksejakt av Max Seeck, en nervepirrende historie med høyt tempo og mange overraskende vendinger! Vi har også nettopp fått inn barneboken Amari og nattbrødrene av B. B. Alston som jeg gleder meg veldig til å lese. En fantasifull og magisk historie som jeg tror blir perfekt å anbefale til Ingenlund-fans. Ellers nærmer vi oss sommeren, og i år som i fjor ser det ut til å bli Norgesferie som gjelder. Da er jeg glad vi har et godt utvalg av bøker som kan være til hjelp i ferieplanleggingen, og jeg synes spesielt denne Turklassikere av Hege Schultz Heireng er så fin!

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Det er vel ingen hemmelighet at bokhandlere og lesere over hele landet gleder seg til å endelig få lese om den savnede søsteren i De syv søstre-serien til Lucinda Riley, jeg er intet unntak. Men jeg gleder meg også veldig mye til Sølvmyntene av Tom Egeland. Tenk at vi skal få enda et gjensyn med den merksnodige men herlige karakteren Bjørn Beltø. Det er så gøy!

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Det store spørsmålet som ingen lesere helt klarer å svare på, det er for mange bøker å velge mellom! Men i fjor sommer leste jeg Der krepsene synger av Delia Owens, og den boken har satt dype spor i meg. En nydelig oppvekstroman om å leve i takt med naturen men samtidig være helt avhengig av andre mennesker. Det siste året har jeg også blitt veldig glad i å lese ungdomsbøker, og en bok som endte opp med å gi meg en veldig sterk leseopplevelse er Dette er ikke oss av Neda Alaei. Alle voksne burde lese denne fine og såre historien om Sanna!