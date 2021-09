Gode tall fra Strawberry Publishing

Strawberry Publishings fjorår var preget av konsolidering, men også av betydelige nye investeringer. Likefult ble bunnlinja bra. Forlaget varsler nå nye oppkjøp.

Omsetningen for Strawberry Publishing endte i fjor på 126 millioner kroner, av dette var 40 millioner (30 millioner 2019) å henvise til datterforlaget Bastion.

Driftsresultatet summerte seg til 16 millioner kroner, hvorav Bastion bidro med 6 millioner. Samlet var dette i tråd med konsernets driftsresultat for 2019.

– 13 prosent driftsmargin og 16 millioner på bunnlinja i et år hvor vi konsoliderer og investerer for vekst – det er rett og slett kanonbra! I 2021 skrur vi opp investeringsnivået ytterligere. Vi bygger nå en enda raskere og farligere utfordrer for de store og etablerte forlagene, er kommentaren vi får fra en entusiastisk forlegger, Alexander Henriksen.

Fra 5. til 6. plass av landets største forlag

– Men dere ble forbigått av Kagge Forlag, både når det gjelder omsetning og driftsresultat?

– Vi er glade for å ha dyktige konkurrenter som lykkes, men vårt fokus er på hvordan vi selv kan vokse og gjøre en bedre jobb for forfatterne våre. Derfor bød 2020 på en rekke strategiske ansettelser, knallsterke bøker og initiativ for å spre leseglede. Etter en omstrukturering er Bastion tilbake i gammelt slag og økte omsetningen med 10 millioner. Strawberry fikk også en liten omsetningsøkning, mens Pioner, som er det regnskapstekniske skallet av Juritzen forlag, drar ned veksten i konsernet og fases nå ut. Vi bygde en lydbokavdeling fra grunnen av og rekrutterte tusenvis av nye lesere med bokklubbene våre. Og vi utga noen av Norges beste og mest populære bøker, som Sophie Elises Ting jeg har lært, Norge ble kjent med Unni Lindells nye krimstjerne Snø i bestselgeren Nabovarsel, og vi hadde store salgssuksesser med Jan-Erik Fjell, Jørgen Jæger og Jørn Lier Horst, sier Henriksen.

– Dere avsluttet samarbeidet med HarperCollins Nordic?

– Begge parter hadde store forhåpninger til samarbeidet, men resultatene materialiserte seg ikke. Det er alltid trist med samarbeid som ikke lykkes, men heldigvis er det alltid masse læring underveis og vi har ikke et vondt ord å si om verken HarperCollins eller tiden sammen.

Varsler nytt oppkjøp

– Hvordan går det i inneværende år, og hvordan er utsiktene for årets bokhøst?

– Vi har vår sterkeste høstliste noensinne. Vi har allerede sparket den i gang med Anne B. Ragde, Sally Rooney. Jan-Erik Fjell, Camilla Läckberg og Henrik Fexeus, Unni Lindell, Jørgen Jæger og Jørn Lier Horst. Når det gjelder Anne B. utgir hun sin første bok hos oss, noe vi selvsagt er svært stolte av og har store forventninger til. Tom Egelands Beltø-comeback har også vært en av årets store salgssuksesser til nå, det samme har Helene Myhre Østervolds eventyrlige boksuksess med Tur-retur Norge, og Desiree Andersen som har nådd nye salgshøyder. Fremover kommer høstens titler som perler på en snor, med bøker fra blant andre Vinni, Thomas Enger, Martine Lunde, Peter May, Öde Nerdrum, Iselin Guttormsen, Synnøve Skarbø, Vanessa Rudjord og vår første skjønnlitterære debutant – Mathias Haven.

Før sommeren kjøpte Strawberry krimforlaget Goliat. Henriksen lukker ikke døra for ytterligere oppkjøp:

– Vi er alltid på utkikk etter de flinkeste folkene og de beste forfatterne til å styrke laget med. Og der har vi noen i kikkerten som har levert noe helt vanvittig, og som vi tror vil se oppsiden av å få Strawberry inn på eiersiden, Det skjer mye i det norske bokmarkedet om dagen, og som utfordreren i bransjen føler vi et ansvar for å bidra med spenning også på dette feltet.

