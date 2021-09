Vrang bok gir spenstig leseopplevelse

ANMELDT: En bok som kvier seg for å bli lest byr på en av de store leseopplevelsene for barn denne høsten

Vi har trosset de mange advarslene på forsiden av Boken som ikke ville bli lest om å la boken ligge og ikke åpne den. Og det er vi glade for.

Denne boken, på knappe 40 sider, var den mest solgte barneboken i Sverige i fjor. Den ble også kåret til Årets bok av svenske bokhandlere. Og det er kanskje litt påfallende med tanke på at boken ikke har noen «faktisk handling».

Og hvorfor skulle den røpe handlingen sin, denne motvillige boken som ikke vil at noen skal lese den? Fortellingen, om man kan kalle bokens innhold slik, dreier seg utelukkende om alle påfunnene boken spiller på leseren for å unngå å bli lest.

Boken gjør forsøker å gjøre skriften bitteliten, for så å gjøre den kjempestor, før den truer med å lukke seg helt og deretter ta fyr – for å nevne noen av bokens sprell. Ikke på noe tidspunkt blir boken til en vanlig bok som ønsker å bli lest.

Og tross ikke-handlingen, er dette en av de morsomste barnebøkene på markedet nå.

En bok som vil få kjørt seg

Som man kanskje forstår av «handlingsreferatet» over, er Boken som ikke ville bli lest en interaktiv bok. Den krever noe av foreldrene som leser den høyt. For dette er en høytlesingsbok – faktisk er det premisset som blir satt i starten av boken:



David Sundin:

Boken som ikke ville bli lest

Barnebok

Strawberry

40 sider

Oversatt av Tora Morset

«Det var en gang et barn som ikke fikk sove. Så barnet spurte en voksen om den kanskje kunne lese en bok. Da sa den voksne: «Klart jeg kan». Det skulle den voksne aldri sagt. For barnet hadde funnet en helt spesiell bok. En bok som ikke ville bli lest, og som gjorde alt den kunne for å ikke bli det»

Trass i sin kranglete fortellerstemme, er boken skikkelig morsom. Kanskje spesielt morsom er passasjen hvor boken sørger for at ordene blir umulige å lese, ved å bytte ut alle R-ene med U-er.

«Det vau ikke mousomt, syntes den voksne.[…] Ikke bua. Viukelig ikke bua. Tuist, bliu det. Oudentlig tuist»

Oversetter Tora Morset skal ha kudos for oversettingen til norsk språkdrakt – humoren er godt ivaretatt fra svensk.

Boken som ikke ville bli lest er en bok som virkelig kan få kjørt seg. Omslaget til boken er nydelig og påkostet – men jeg er usikker på om ryggen vil holde i lengden. Ei fordi boken ikke virker usolid – men heller fordi jeg ser for meg at ungene vil kreve at denne skal bli lest igjen. Og igjen. Og igjen. Og det kan vel ikke limingen selv i verdens mest obsternasige bok motstå i lengden?

Ja til flere ablegøyer!

Denne trassige og passe absurde boken garanterer en morsom høytlesingsstund – spesielt hvis den voksne klarer å leve seg inn i historien. Og det er vanskelig å unngå å la seg rive med.

David Sundins Boken som ikke ville bli lest er original, morsom og oppmuntrer til leseglede. Når boken i tillegg avsluttes med en hyggelig beskjed til leseren, kan det nesten ikke bli bedre.

Ja til flere slike ablegøyer i barnelitteraturen. Ja til flere motvillige og selvrådige bøker. Det blir det stor humor av.

NORA STEENBERG