– Gjør klassikere sexy igjen!

– Hvor tilbringer du ferien?

– I Folldal ved Rondane, hvor vi lever et typisk hytte- og turliv. Det hyppigst stilte spørsmålet fra barna er «Når får vi sjokolade?», og det stilles gjerne når turen har vart i to minutter. Vi har også opplevd det klassiske traumet med den siste og manglende puslespillbrikken. Men det er en vellykket og avslappende ferie når dette er de to mest frustrerende punktene.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Nei, jeg forlater helst ikke Norge om sommeren uansett.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

–Familietid, lesing, friluftsliv, bading og blomsterplukking. Og minst én varm sommerkveld hvor jeg er ute lenger og drikker mer hvitvin enn jeg burde.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Beste? Det må bli en delt førsteplass mellom Før plogen din over de dødes knokler av Olga Tokarczuk og Sjakknovelle av Stefan Zweig, begge bøker jeg har tenkt mye på etter endt lesning. Neste bok ut er Sanctuary av William Faulkner.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Skalldyr! Kreps, reker og blåskjell med godt brød og aïoli.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Forfatterne Sara Stridsberg, Ian McEwan og Bror Hagemann. Jeg ser for meg at det ville blitt en utmerket samtale.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– NFFO og Arne Vestbø, som jeg synes gjør en glimrende jobb.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Forlagsfolk som går ut mot anmeldere når en bok har fått negativ kritikk. Jeg synes ærlig talt det er litt pinlig å være vitne til. Vi trenger uavhengige anmeldere, og det er for mye glatt konsensus som det er.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Da ville jeg innført boklov og utvidet rammene for innkjøpsordningen for sakprosa.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– En helt vanlig jobbhverdag! Jeg savner å ta t-banen til kontoret, oppleve full fart i bokbransjen – og et mediebilde der corona ikke tar all oppmerksomheten. Det plager meg fortsatt at bokvåren ble så annerledes enn planlagt. Jeg synes blant annet at alle burde lese Henning Røeds Et hav av muligheter. Hva skal vi leve av etter oljen?, gjerne mens de spiser sjømat, og tenker over hvor heldige vi nordmenn er, både nå under pandemien og ellers.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hvorfor er du opptatt av litterære klassikere?». Og jeg ville svart: «Fordi de er kulturarven vår og fordi fantastiske leseopplevelser står i kø. Jeg tror mange ville fått seg en overraskelse når de oppdaget humoren i Middlemarch av George Eliot, eller lot seg engasjere av Jane Eyre. Og hva med alle de norske klassikerne, gjør forlagene nok for dem? Jeg måtte på Finn.no da jeg ville ha tak i Hamsuns vandrertrilogi i fjor! Jeg er oppbragt fremdeles. Noen burde gjøre norske klassikere sexy igjen, skjel til Penguin, de får det til, og det kan også vi.»