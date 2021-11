Gjør comeback med svensk munk

Kjetil Kristoffersen og Publicom satser alt på ett kort. Men han kan ta feil.

Når vi nevner navnet Publicom, er det nok flere i bransjen som drar kjensel på dette. For ti-femten år siden herjet forlaget bestselgerlistene her hjemme, med bøker som Lasse Gustavsons Gjennom ilden, Mette-Marit i gode og onde dager og kommersielle vinnere som Hvor mye veide Elvis da han døde? og flere av de åtte påfølgende bøkene i samme serie. Sammen til verdens ende og Pappas prinsesse var også blant Publicom-utgivelsene som klatret til topps på Boklista.

Hele 54.000 eksemplarer solgte Lasse Gustavsons bok i hardcover, mens Mette-Marit i gode og onde dager solgte i over 30 000.

– Fanden det var enkelt, tenkte jeg. Er det så lett å drive forlag?

Kjetil Kristoffersen smiler når han ser tilbake til Publicom Forlags glanstider.

Rammet av Notabene-konkurs

Så kom en store «trøkken», da Notabene gikk overende på nyåret 2013:

– Vi hadde kjøpt TV-reklame for flere millioner kroner, der Notabene ble profilert. Vi hadde vel 17.000 bøker inne i kjeden da de gikk konkurs. Oppgjøret som skulle komme i februar kom aldri da DNB «konket» dem 4. januar – etter at julesalget var gjennomført, og før man skulle gjøre opp for bøkene. Notabene-konkursen gjorde at vi mistet mye av motivasjonen for å drive forlag, forteller Publicom-gründer Kjetil Kristoffersen.

Men nå, åtte år senere, har Kristoffersen & Co lagt skuffelsen bak seg og tar ny sats:

– Det er jo i bunn og grunn veldig gøy å drive med bøker og forlag, så jeg har savnet det.

Én bok – én bokhandel

Publicom-comebacket i bokbransjen skjer på et svært spesielt vis: De satser på én eneste bok, Jeg kan ta feil, av den ALS-rammede svenske munken Bjørn Natthiko Lindeblad. Boken var Sveriges mest solgte sakprosabok i 2020 med 200.000 solgte eksemplarer.

Boken er Bjørn Natthiko Lindeblads selvbiografiske beretning om hvordan han som ung forlot en karriere som siviløkonom for Aga i Spania, og etter hvert søkte seg til det fattige skogsklosteret War Pah Nanachat i nordøstre Thailand. Der tok han som munk navnet Natthiko Bhikkhu. Klosteret fungerte som et slags «åndelig vertshus», med gjester fra Thailand og verden for øvrig. Etter 17 år i klosteret bestemte han seg for å reise hjem til Sverige. Han var i villrede, uten penger og uten jobb, og gikk direkte inn i en depresjon. Etter hvert bygget han opp en tilværelse hvor han ledet retreater for meditasjon, i tillegg til å ha en omfattende foredragsvirksomhet. I 2018 fikk han den alvorlige og sjeldne nervesykdommen ALS, noe som etter hvert har begrenset hans bevegelser. I boken skriver han om sin situasjon, om hva livet har lært ham og om hva som er viktig i livet.

– Relevant for mange lesere

Jeg kan ta feil skal Publicom blant annet selge i sin nyåpnede bokhandel i Storgata i Horten. Vi snakker ikke om en pop-up-bokhandel a la Christian Kjelstrup, men en permanent bokhandel:

– Grunnen til at vi valgte Lindeblad bok, er at innholdet matcher Publicoms profil. Jeg kan ta feil handler om å bli fri fra egne tanker og er veldig relevant for mange lesere, sier Kristoffersen.

Han skal i hvert fall holde bokhandelen åpen i lang tid fremover. Og muligens får Bjørn Natthiko Lindeblads bok selskap av tre-fire årlige Publicom-utgivelser – om ikke i vegghyllene, så i hvert fall under disk. Kjetil Kristoffersen satser på at Jeg kan ta feil også blir en bestselger her til lands.

– Før OL-ilden tennes i Paris sommeren 2022 skal vi ha solgt 50 000 av Lindeblads bok. Det er det hårete målet.

– Moderne bokklubb

Kjetil Kristoffersen har også andre Publicom-prosjekter på gang:

– Vi kommer til å satse på et prosjekt med arbeidstittelen «Publicom kunnskap». Her er norske bedrifter medlemmer, og får en kombinasjon av live-konferanser og bøker. Dette er på mange måter den moderne bokklubben. Jeg har god tro på konseptet, etter som vi har solid erfaring fra begge bransjer. Vi tror dette kan bli stort og har blant annet kjøpt rettighetene til boka Corona express av den kjente svenske samfunnsøkonomen Kjell A. Nordstrøm (Funky business).

I tillegg produserer Publicom egne forestillinger, med blant andre nylig Stjernekamp-aktuelle Marius Roth Christensen.

– Kombinasjonen av bøker, foredragsholdere og forestillinger blir ok butikk for oss. Vi har lært, og blitt bedre på prosjektstyring nå, sier Kjetil Kristoffersen, som nylig kunne legge frem hyggelige 2020-tall for Publicom, med en årsomsetning på 11,6 millioner og et driftsresultat på 2,6 millioner kroner.