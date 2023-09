Gjenoppliver «Sagaen om isfolket»

Fem år etter at Margit Sandemo gikk bort gjenoppliver forlaget og etterkommerne hennes «Sagaen om Isfolket» – Norges mest populære serie gjennom tidene.

VG skriver at det er snakk om minst tre nye bøker, og at det er Hilde Susan Jægtnes som er plukket ut til å skrive dem.

Jægtnes har mastergrad i film- og TV-manus fra University of Southern California, Los Angeles, og ble Brageprisnominert for 2021-boken «Jeg grunnla De forente stater». Men hun er også storfan av Sandemo og serien, som hun har lest – flere ganger.

Første bok ut av «nye» Isfolket, «Solens sønn», ankommer i april 2024 i forbindelse med at Margit Sandemo ville fylt 100 år. Den nye serien starter i 1501, 91 år før hendelsene i Sandemos første bok i originalserien. Hovedpersonen er en kjent og kjær karakter fra det opprinnelige verket.

– Hvem, har jeg ikke lyst til å avsløre ennå, sier Hilde Susan Jægnes.

Redaksjonssjef i Bladkompaniet, Mariann Fredin, sier til avisen at de hadde lyst til å «finne på noe ekstra gøy» i forbindelse med den kommende 100-årsdagen. Sandemo har solgt minst 40 millioner bøker totalt. At hun gikk bort i 2018 har ikke satt noen stopper for interessen: Hun er ifølge VG nummer fire på Storytels verdenstoppliste over hvilke forfattere som lyttes mest til.

– Jeg har to misjoner her i livet. Den første er å få folk interessert i bøker. Den andre misjonen er å ta dem som tror på det overnaturlige alvorlig. De kan komme til meg og snakke om det de opplever, sa Margit Sandemo til NTB i 2001 – da hun feiret 20 år med «Isfolket».