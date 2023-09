Byr på en bærekraftig høstliste

BOKHØSTEN: – Eit gjennomgangstema er at bøkene skal vere bærekraftige både i produksjon og det dei formidlar, sier Tora Carlsen Haaland, forlagsredaktør i Skald.

Bokhøsten er godt i gang, og mange gode høsttiler har allerede truffet bokhandlerhyllene. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Nå er turen kommet til Skald forlag.

Vi starter med fire bøker fra høstlisten til vestlandsforlaget:

I høst kommer globetrotteren Gunnar Garfors med en tredje bok i den populære Bortom Allfarveg-serien, der han denne gang viser fram store skatter på Østlandet. Forlaget skriver følgende om boka: «I Bortom Allfarveg Austlandet treff vi på dei driftige folka som driv spise- og overnattingsstader i verdsklasse på plassar du aldri skulle tru det fantes noko slikt, og finn tips til alle dei fine stadane som ikkje er Oslo eller Hemsedal. Verdt ein kikk anten du er osloborgar på jakt etter eit avbrekk frå bylivet eller du er ute etter å oppdage ein region du ikkje har feriert til før».

I november utgir Skald en klassiker de sier de har ventet lenge på: Proust på nynorsk. Swanns kjærleik (fra På sporet av den tapte tid) blir den 23. tittelen i forlagets klassikerserie.

Skald skriver at de også har noe for de som ønsker frisk luft og sjelefred kombinert med adrenalin – en toppturbok for randoneefolket! «Pål-Are Vadstein har vakse opp og levd omtrent heile sitt vaksne liv blant fjelltoppane i Sunnmørsalpane, og gir oss kremen av dei beste toppturane der, samt korleis ein pakkar til, planlegg og gjennomfører dei. Her er både dei store kjempene og dei ukjende perlene – eit must for ihuga skigåarar», skriver forlaget.

Populærkulturen er stappfull av barske, følelsesløse vikinger som kun jager makt, rikdom og ære. Men sagalitteratur og runeinnskrifter forteller en annen historie. Forfatter Dag-Rune Linnerud har gjort et dypdykk i kildene for å vise frem det rike følelseslivet til berserkerne, og i Kjærlighet i vikingtiden viser han hvor tor plass kjærlighet og fruktbarhet hadde i det norrøne samfunnet.

Fyller 30 år

– I haust utforskar vi med ei litt anna vinkling enn den vanlege, anten det er reisemål, norrøn litteratur eller klassikarar i ny språkdrakt. Vi har nokre få, gjennomarbeidde titlar på blokka, og satsar på dei. Det er ein profil vi har bygga opp over tid og som vi er stolte over. Eit gjennomgangstema, eller snarare ein gjennomgangsføring, er at bøkene skal vere bærekraftige både i produksjon og det dei formidlar. Notatbøker laga av produksjosnrestar og reise- og turbøker med fokus på kortreist turisme som unngår overbelastning på nokre få destinasjonar, og fleire av titlane våre er trykte klimanøytralt i haust, sier Tora Carlsen Haaland, forlagsredaktør i Skald.

Skald forlag fyller også 30 år i år – og Haaland forteller de feirer jubileet med en spesialbokutgivelse.

– I anledning trettiårsjubileet har vi laga ei skrivebok av alt restmaterialet vi har etter produksjonen av klassikarserien vår. Vi bruker opp tekstil og papir som held like høg standard som dei «vanlege» bøkene våre, men som er i for små kvanta til at dei kan brukast til vanlege opplag. Det er ein fin måte å samla trådane frå dei siste åra i ei slags gåve til oss sjølv og til lesarane av bøkene våre!