Går tungt inn i Strawberry-satsing

Karnov Group og Flemming Breinholt (bildet) kjøper 40 prosent av aksjene i rettsdata-satsingen Strawberry Law. Med investeringen følger nordiske muskler og navneskifte.

Som BOK365 kunne melde før jul, hentet Strawberry Publishing åtte ansatte fra Gyldendal Rettsdata – et av de nest lukrative områdene i Gyldendal. Nå får nysatsingen sterke nordiske krefter i ryggen. I dag har Karnov Group inngått en avtale om å investere i Strawberry Law og kjøpe 40 prosent av aksjene, med opsjon på å kjøpe ytterligere aksjer og bli majoritetsaksjonær. Strawberry Law vil levere digitale abonnementsbaserte juridiske tjenester til det norske markedet og er basert i Oslo. Navnet på selskapet blir nå endret til Karnov Group Norway AS.

Karnov Group ble børsnotert i april 2019 med en verdisetting på rundt 4,2 milliarder SEK, og har virksomhet i Sverige og Danmark. Så sent som 26. februar i år, før corona-effekten slo inn på børsen, var Karnov priset til 5,56 milliarder.

Ytterligere investeringer

Ifølge en pressemelding har Karnov Group initialt investert 15 mill. kr, og begge parter har forpliktet seg til ytterligere investeringer. Karnov Group vil støtte selskapet med erfaring som leder innen juridiske informasjonstjenester i både Danmark og Sverige. Videre vil Karnov Group undersøke hvordan deres eksisterende tilbud kan støtte det norske selskapet i å lykkes med å vokse markedet. Lansering av tjenesten forventes å skje i andre halvdel av 2021.

«Høye ambisjoner»

– Vi har fulgt Strawberry Laws progressive tilnærming til å etablere seg i det norske markedet for juridiske informasjonstjenester det siste halvåret. Mange gode diskusjoner har bekreftet at Karnov Group og Strawberry Law er på linje med høye ambisjoner, og om hvordan man kan skape sterke forretningsresultater sammen ved å kombinere styrkene til begge parter. Jeg beundrer Strawberry Laws dype innsikt i de lokale behovene til det juridiske samfunnet i Norge, hvor de også har sterke relasjoner. Det er virkelig en spennende mulighet for Karnov Group, og vi ser frem til det fortsatte samarbeidet, og å utvikle og vokse sammen under navnet Karnov Group Norway, sier administrerende direktør i Karnov Group, Flemming Breinholt.

– I en klasse for seg

Majoritetseier i Strawberry Publishing, Petter Stordalen, forteller at dette har vært en del av en lengre prosess:

– Vi har jobbet opp mot Flemming og Karnov Group det siste halvåret, og etter at våre ansatte kom på plass i begynnelsen av mars har prosessen virkelig fått fart på seg. Innen rettstjenester er Karnov i en klasse for seg selv, og nå skal vi slå sammen vår gjennomføringskraft og ideer for det norske markedet med deres know-how og erfaring. Jeg har alltid sett på Norden som ett land, jeg tror en tjeneste som kan hente kunnskap og ressurser fra tre land vil være attraktiv for både kunder og forfattere, sier Petter Stordalen.

Raskt fotfeste

Løsningen vil ifølge pressemeldingen være basert på et plattformsamarbeid mellom Strawberry Law og Lovdata, en ledende norsk leverandør av juridisk informasjonsløsning. Lovdata er en privat stiftelse, grunnlagt i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Strawberry Law er etablert som en del av Strawberry Publishing, med ambisjon om å forbedre måten juridisk informasjon distribueres og brukes i Norge.

– Vi er glade for å kunne relansere navnet Karnov i Norge, og tror at samarbeidet med en så sterk Skandinavisk aktør vil hjelpe oss med å få raskt fotfeste i det norske markedet. Plattformsamarbeidet med Lovdata er en viktig milepæl for oss, da det er den mest brukte juridiske informasjonsløsningen i det norske markedet, med bemerkelsesverdig tilfredshet hos brukerne, sier styreleder i Strawberry Law, Knut Brundtland.

(Foto: Jon Nordahl)