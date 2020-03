Åpne dører hos bokhandlerne

– Jeg tror folk er glade for at vi holder åpent, for det er mange som vil ha bøker, forteller Eva Stenlund Thorsen ved Tronsmo bokhandel. BOK365 har loddet stemningen hos bokhandlere Norge rundt.

Til tross for et temmelig øde Oslo sentrum, går livet sitt vante gang for Tronsmo bokhandel i Universitetsgata. Men selvsagt merker de også coronaen på den daglige driften. Bokhandelen har blant annet måtte utsette alle arrangementer, og har fått en ny syssel som opptar arbeidsdagen:

– Vi vasker og vasker. Alt mulig vasker vi: terminaler, gelendre, håndtak og selvsagt hendene våre, forteller Eva Stenlund Thorsen.

Kundene kan også merke corona-effekten på de nye torgene som er satt opp i butikken, med karantenelitteratur.

– Vi har lagd to bord. Ett bord har tjukke bøker, for de som vil lese de tjukke, herlige bøkene man aldri har tid til, enten det er skjønnlitteratur eller fagbøker. Det andre bordet har tynne bøker, for dem som kanskje sitter hjemme med barn. Dette er tynne fliser, som tar en halvtime-time å lese ferdig.

Hennes anbefaling er en bok hun selv leser nå:

– Akkurat nå leser jeg Bodil Malmstens loggbøker. Det er alltid god litteratur. Hun skriver smart, klokt og morsomt. Å lese henne hjelper på humøret.

Tar med seg ekstra bøker

– I begynnelsen av forrige uke merket vi en kraftig nedgang, før det snudde og tok seg litt opp fra slutten av uka, forteller Stenlund Thorsen. – Vi ser at kundene ikke er riktig så engstelige som de har vært. De skjønner de kan komme inn her. Vi har jo et stort lokale, hvor man ikke trenger å trampe oppå hverandre. Her er det lett å holde avstand.

Hun merker at kundenes kjøpsmønster forandrer seg litt:

– Folk tar med seg en bok eller to mer enn hva de kanskje hadde tenkt til. Det er bra. Ingen vet jo hvor lenge dette varer.

Ser an frem til påske

– Det er jo ikke alle som vil lytte på bøker. Min erfaring fra våre kunder er at de helst vil lese bøker selv, på papir.

– Føler dere bokhandelen fyller et behov hos folk i disse tider?

– Ja, absolutt. Det er klart. Det kommer jo nye bøker hele tiden, både norske og utenlandske, og kundene våre er interessert i å følge med på hva som kommer.

Bokhandelen har også begynt med hjemlevering.

– Det har vi gjort. Det er jo noen som ikke går komme ut av leiligheten, og som bor i nærheten. Men vi håper jo at folk slipper ut av karantene snart, slik at de kan handle selv.

Tronsmo har ikke redusert åpningstiden sin, men ser an situasjonen:

– Vi tror det er bra hvis vi opprettholder våre vanlige åpningstider, da kan kundene spre besøkene utover dagen. Nå har vi sagt at vi ser an til påske hvordan det går. Hvis ikke salget er bra nok, så må vi kanskje tenke permitteringer og sånn. Men vi vil selvsagt helst slippe det, sier Eva Stenlund Thorsen, og legger til:

– Vi får se om myndighetene velger å sette inn sterke tiltak. Enn så lenge syns vi det er verdt å holde åpent.

Stille i gater i nord

I nord merker Bjørnar Gärtner, bokansvarlig hos Bokhuset i Tromsø at det er corona-tider:

– Vi opplever jo at det er veldig stille. Vi har to butikker, en i Storgata og en på kjøpesenteret Jekta. Her i Storgata er veldig mye stengt rundt oss. Det er stille og rolig, og merkbart færre kunder. På Jekta er det bedre, omsetningsmessig går det kanskje også bedre på kjøpesenterbutikken, fordi de jo har mer spill og slike ting som familiene gjerne handler.

Det har nå gått to uker siden landet «stengte ned».

– Det har gått i bølger. Vi har jo også hatt litt ruskevær her oppe, og de dagene det har vært fint vær var det litt flere folk. Så været har også påvirket litt kundestrømmen.

Puslespill, puslespill, puslespill

– Hva er kundene på jakt etter?

– Veldig mye puslespill, i går var det nettopp det annenhver kunde spurte etter. Men kundene vil også ha lesestoff, kryssord og quiz. Ting man kan holde på med. Enkelte bøker har fått et oppsving også, som for eksempel Kagges dommedagsbok, I tilfelle dommedag. Enkel beredskap for vanlige folk, har flere spurte etter. Det er også de bøkene som tar tempen på tiden, som Hessens Verden på vippepunktet og Bakteriekrigen. Tror folk har lyst til å holde seg oppdatert og er nysgjerrig.

Bokhuset har begrenset åpningstiden noe:

– Vanligvis har vi åpent fra 9-18, men nå er det 10-17, og så ser vi det an utover. Vi har mye bedriftskunder og leverer bøker til militære, advokater, skoler og diverse, så vi har flere bein å stå på enn bare kundestrømmen. Vi har også tilbud om å kjøre ut bøker, og leverer dem på døra til de i karantene. Det har vi gjort ganske mye, og det har vært kjemperespons siden vi la ut innlegg om det på Facebook for en ukes tid siden. Det har hjulpet veldig.

– Kan jo ikke fortsette sånn her over lenger tid, men foreløpig går det greit.

Kommer til kundene

Stillheten har senket seg også i sør, i Kristiansands gater.

– Bybildet er det jo relativt stille. Vi ligger midt i Markens gate, og nå er det jo strålende sol og fint, og da ville det vanligvis vært en del folk ute. Det er stille, og en del butikker har stengt, det påvirker jo oss litt. Vi er jo i den situasjonen som bokhandel at vi også har produkter som mange har behov for og ønsker i disse tider. Så heldigvis har vi jo både litt folk innom og på nettbutikk. Vi driver jo også brettspill.no, og i butikken er hele underetasjen vår bare puslespill og brettspill, forteller Kirsti Myrvold Høland hos Berges bokhandel.

Enn så lenge er alle hoder og hender i sving:

– Vi har faktisk ikke permittert noen enda. Noen jobber kanskje litt mindre, fordi vi har kortere åpningstider, men enn så lenge fortsetter driften som normalt, om enn med litt andre arbeidsoppgaver, som å pakke bøker og sende ut. Vi har også gratis levering, så vi sykler ut sentralt og kjører ut og setter bokpakkene på trappa hos folk. Da er det både bøker, aktivitetsting til barn, og ekstreme mengder med puslespill, sier Myrvold Høland, og legger til: – Det er klart det er røffe tider her som det er for alle. Da må vi tenke litt kreativt, og være litt tilbudssiden på andre måter. Så vil det jo vise seg inn mot påske. Vi prøver å møte kunder andre steder, og komme til dem.

– Prøver å finne lyspunktene

– Folk vil ha litt det samme som alltid når det gjelder bøker. Men det er mange som har spurt etter Pesten. Den kommer jo i nytt opplag straks, men vi skulle gjerne hatt noen flere nå. Og så selger vi ganske mye krim. Andre vil bare ha noe lettlest, hvor de kan drømme seg vekk. Det går også en del klassiske verk. Noen har kanskje mer tid til å lese de bøkene de har hatt i hylla en stund.

Kirsti Myrvold Høland synes ikke situasjonen er helsvart:

– Det er klar nedgang, men i og med at vi har dreid driften over på å sende ut mye varer fra oss, så vil jeg ikke si det er krise. Men nesten alle butikker og restauranter er stengt rundt oss, så det er et trist bybilde. Tiden vil vise hvor lenge dette varer. Vi tar en dag om gangen, og prøver å finne de små lyspunktene.

På jakt etter gode aktiviteter

Hvordan står det så til i sørvest? Dette er rapporten fra ARK Prostebakken i Stavanger:

– I ARK er omsetningen generelt sett fortsatt veldig god, selv om vi selvfølgelig merker at det er mindre folk her i Stavanger Sentrum. Folk er mest interessert i ting som kan holde aktiviteten oppe. Brettspill, puslespill, tegnesaker og supplering til hjemmekontor er nok det som selger mest. Stavanger Sentrum har kommet med anbefalinger om reduksjon i åpningstider. Vi har valgt å følge disse. Samtidig har Stavanger Sentrum startet med hjemkjøring, som vi er en del av.

Varer for innesitting

– Vi merker corona-effekten litt, og kanskje mest denne uka. Før helgen hamstret folk puslespill og spill, sikkert fordi de tenkte de skulle sitte inne noen dager, sier May-Britt Finsveen hos Gravdahl Lillehammer. – Det er rett og slett færre kunder innom. Her i gågata i Lillehammer er mange butikker som er stengt. Vi håper dette går fort over, og at vi som jobber her unngår karantene. Det er ingen krise enda.

Hva er det kundene vil ha?

– De vil ha aktiviteter, og bøker. Mange kjøper varer som passer nå som man regner med å sitte mye inne. Det er inneaktiviteter som spill, aktivitetsbøker, gode krimbøker og romaner.

Hva tror du om dagene og ukene som kommer?

– Vi tar en dag om gangen her. Det er ikke noe annet å gjøre. Vi har redusert åpningstiden med to timer. Vi holder åpent enn så lenge, til vi får annen beskjed eller til det ikke er folk som kan være på jobb lenger. Vi er jo litt i faregruppa her vi står og blomstrer.