Går tilbake til Res Publica

Gine Jonassen vender tilbake til stillingen som salgs- og markedssjef i forlaget Res Publica, etter 1,5 år i Oktober forlag.

– Jeg har lært utrolig mye i tiden i forlaget Oktober og hatt gleden av å jobbe med forfattere i verdensklasse, men jeg har også savnet det politiske miljøet og engasjementet som Res Publica er en del av, med Tankesmien Agenda og fagbevegelsen som eiere. I en urolig tid føles det viktig og riktig å arbeide for et forlag som jobber for å forme den offentlige debatten gjennom bøkene som utgis, sier Jonassen i en pressemelding.

Etter seks år i Res Publica, har hun siden mars i fjor vært salgs- og markedssjef i forlaget Oktober og tiltrer i Res Publica igjen i august.

Forlagssjef Gerd Johnsen er veldig fornøyd med å få Jonassen tilbake.

– Da vår nåværende salgs- og markedssjef ønsket seg tilbake til læreryrket, måtte jeg jo bare høre med Gine om hun ville være med på en sesong 2 i forlaget. Og heldigvis sa hun ja. Gine har et stort hjerte for bøkene våre og har en ekstra motor i arbeidet sitt, noe som er helt nødvendig for et lite forlag med store ambisjoner, sier hun.

Gine Jonassen har jobbet i bokbransjen siden 2006. Hun har vært kategoriansvarlig for skjønnlitteratur i ARK og kategori- og innkjøpssjef i Norli. Hun har også hatt ansvaret for utviklingen og lanseringen av Platekompaniets nettbokhandel. Hun har ledet fagjuryen for Brageprisen og sitter i Forleggerforeningens markedsutvalg.