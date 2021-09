Fulltreffer fra Tegnehanne

ANMELDT: «Bare vent» er Tegnehanne på sitt beste, og den eneste svangerskapsboken du trenger å lese etter at du får to streker på graviditetstesten.

Jeg tror jeg sjelden har vært så kvalifisert til å anmelde en bok, og samtidig så øredøvende subjektiv. Med mine, i skrivende stund, 36+3 ukers erfaring som gravid, er jeg jo virkelig midt i målgruppen for Tegnehannes humoristiske skråblikk på svangerskap og barsel, Bare vent.

Sjelden har jeg måtte legge fra meg en bok fordi jeg ler for mye. Sjelden har jeg lest en bok som har føltes mer gjenkjennelig. Sjelden har jeg hatt mer behov for å gjenfortelle handlingen for folk i nærheten.

Tegnehannes Bare vent er en fulltreffer.



Hanne Sigbjørnsen:

Bare vent

Skjønnlitteratur

Kagge

200 sider

Fin trimester-inndeling

«Før jeg var gravid, var det ikke måte på hvor mye jeg simpelthen måtte få barn. Straks jeg ble befruktet, og hadde kommet over på den andre siden, kom den ekte sannheten frem.»

Det skriver Tegnehanne, eller Hanne Sigbjørnsen, i forordet til Bare vent. Som i sine tidligere bøker gir hun et ærlig og ufiltrert blikk inn i livet sitt – denne gangen er utgangspunktet svangerskapet og morsrollen.

Vi får følge graviditeten helt fra Tegnehanne er uvitende om den lille «reken» i magen hennes, til reken fyller ett år. Historien følger en fin inndeling i graviditetens trimestre og uker, inn i barselperioden.

Humor og alvor

Det starter lovende. Allerede i løpet av de fire første sidene har jeg ledd høyt to ganger. Og den frekvensen holder seg gjennom de resterende 196 sidene av boken – da kanskje med unntak de sidene hvor Tegnehanne tar opp litt mer alvorlige og viktige temaer.

For dette er ikke en bok som kun tilbyr et humoristisk blikk på graviditeten. Det er også mer alvorspregede stunder. Tegnehanne deler åpent de temaene man ikke snakker om rundt svangerskap. Som for eksempel den lille skuffelsen hun følte da hun fikk vite barnets kjønn, om hvordan familieselskapene med en nyfødt opplevdes som grusomme, og ikke minst hvordan det var å stå i mediestormen hun havnet i knappe uker etter fødselen.

Henter deg ut av ensomheten

Disse innblikkene er fine, og viktige. Slik tilbyr Tegnehannes bok noe mange andre svangerskapsbøker kanskje ikke gjør, nemlig å fortelle den gravide, eller den nybakte forelderen, at man ikke er alene om de mange teite tankene som melder seg. For det å gjennomgå verdens mest naturlige ting, kan oppleves veldig ensomt når svangerskapet, morskapet og parforholdet uunngåelig ikke blir så rosenrødt som man opprinnelig hadde tenkt.

Slik oppleves Tegnehanne som en liten superhelt, som sparker inn døren til ensomheten i rommet, tar deg i brannmanngrep over skulderen, og bærer deg ut.

Kjøp denne ved positiv test

Passer Tegnehannes bok så kun til gravide? Nei. Styrken i Tegnehannes fortellinger er de er gjenkjennelige og humoristiske for alle, også de utenfor den åpenbare målgruppen. (Med det sagt: Det er ikke sikkert tenåringssønnen din syns denne er like morsom som damene i barselgruppa)

Kjøp Bare vent det sekundet du får to streker på graviditetstesten. Så får du partneren din til å lese den. Dette er Tegnehanne på sitt beste – gjenkjennelig, ærlig og kjærlig.

NORA STEENBERG