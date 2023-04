Fremtidens grønne bokmesser

Kan bokmesser være grønne? Frankfurt-sjef Juergen Boos møtte den nye London Book Fair-sjefen til samtale i London tidligere denne uken.

– Det er viktig å ikke bare snakke om det, men å faktisk vie deler av messen til tematikken om bærekraft, sa Gareth Rapley til de fremmøtte i Sustainability Lounge på London bokmessen. Den nye scenen var dedikert til programposter knyttet til bærekraft og klima – og det var her de to bokmessesjefene, Juergen Boos fra Frankfurt og Rapley fra London, møttes til samtale.

For hva gjør bokmessene for å bli grønnere – og hvordan vil fremtidens bokmesser se ut?

– Årlig kommer det 250 000 deltakere til Frankfurt-messen, det er halvparten av byens innbyggertall og det er klart det er et enormt trykk på byen. Vi gjør det vi kan for å minske våre avtrykk og for å få gjestene våre til å ta smarte valg, blant annet ved å tilby gratis kollektivtransport under messen, fortalte Boos.

Standene har stort karbonavtrykk

– Forhåpentligvis vil ikke fremtidens messer være digitale, men foregå ansikt til ansikt. Samtidig må vi tenke bærekraft, og da er det viktig at messene samarbeider om å sette standarder og så få med seg resten av industrien, sa Rapley.

Boos var enig:

– Det er en investering å bli grønnere, og det er en investering vi må gjøre sammen. Jeg tror bokmessene om ti år er veldig like bokmessene i dag, men at vi vil se flere kollektive stander og mer samarbeid.

London Book Fair har i anledning årets messe kalkulert hvor mye CO2-utslipp som gjennomsnittlig ligger bak hver enkelt messestand.

– Vi har laget en karbonmodell, basert på gjennomsnittlig reisevei, hvilke materialer man bruker i selve standen, hvordan man opererer på standen (engangskopper, papir etc) og ikke minst produktene man selger. Da kom vi frem til at hver stand på bokmessen har et karbonavtrykk på 6 320 kg CO2, forteller Rapley.

Til sammenlikning har en vanlig britisk innbygger et karbonavtrykk på 12 000 kg CO2 i året.

Kan gulvene generere strøm?

– Selv om det er utslipp ved bokmessene, er det viktig å beholde dem – for de reduserer jo også antall reiser for internasjonale forleggere årlig. Men vi vil forsøke å hjelpe utstillerne ta grønnere valg, og tenke over hvor mange medarbeidere de tar med seg, hvordan de reiser og ikke minst hjelpe dem til å gjenbruke materiell, fortalte Rapley.

Både London Book Fair og Frankfurt Buchmesse har i stor grad gått bort fra å datere større reklameskilt – dette så det kan gjenbrukes år etter år.

– Vi har også et eget crew dedikert til å ordne lagerplass for utstillerne, så de slipper årlig frakt og for å tilrettelegge gjenbruk av materiell, sa Boos.

Bokmessene ser også på ny innovasjoner for fremtiden – og her er gulvet sentralt.

– I Frankfurt er det et krav om at teppegulvene må kunne resirkuleres, men spørsmålet er om de kan fjernes helt, sier Boos.

– Vi har sett på muligheten for å installere plater i gulvene som genererer elektrisitet. Personlig går jeg jo gjennomsnittlig 22 000 skritt daglig under bokmessen – det hadde vært fantastisk om messen kunne være helt elektrisk selvforsynt, avsluttet Rapley.