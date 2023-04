Bokslukerprisen til Familien Brattbakk

Julia Kahrs ble i dag tildelt Bokslukerprisen for romanen Familien Brattbakk (Gyldendal). Kahrs mottok prisen på Sentralen i Oslo av unge lesere på 5. - 6. og 7. trinn.

– Tusen hjertelig takk! Jeg ble så rørt. Jeg er superfinalist, men dere er litterære superhelter. Superlesere! Jeg er veldig overrasket. Det er en lang bok med lange kapitler, så jeg er veldig imponert. En stor takk til dere! Jeg vil også si tusen takk til lærerne. Dere er litt gærne dere også som drar med elevene på denne ekspedisjonen, sa Kahrs i sin takketale fra scenen foran en fullstappet Marmorsal på Sentralen.

Superfinalistene var:

TIX – Den stygge andungen av Andreas Haukeland & Olav Brekke Mathisen. Illustrert av Odin Helgheim. Gyldendal 2021

Ragnarok 2: Fimbulvinter av Odin Helgheim. Egmont 2021

Skallen av Harald Nortun. Samlaget 2021

Portalpilotene: Det første oppdraget av Stian Gulli. Illustrert av Sigbjørn Lilleeng. Aschehoug 2021

Familien Brattbakk av Julia Kahrs. Gyldendal 2022

– Juryen har jobbet knallhardt i månedsvis og gjort en enestående innsats med å lese lenge og kritisk, hatt litterære samtaler og skrevet grundige vurderinger. Oppdraget de søkte om i høst har, ifølge lærerne, skapt lesekultur og gitt elevene et løft hva litteraturinteresse og leseglede angår. Alle fem bøkene har blitt lest, vurdert og godt likt av de ulike juryklassene rundt omkring i Norge. Det var jevnt, men Familien Brattbakk trakk det lengste strået, og det er åpenbart en bok som har engasjert leserne, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

Juryens begrunnelse

I flere måneder har vi lest, vurdert og snakket om de fem superfinalistene i Bokslukerprisen 2023!

Det har vært gode leseopplevelser. Alle bøkene har blitt godt likt blant juryklassene rundt omkring i Norge, og det har vært vanskelig å komme fram til en konklusjon.

Det var likevel en bok som traff mange av oss spesielt godt. Både gutter og jenter.

Vinnerboka ga oss rom til å tenke og stille spørsmål underveis. Det er små ting i boka som vi kan kjenne oss igjen i, som det å føle at man ikke passer helt inn. Boka vekker mange ulike følelser, som glede, tristhet og avsky. Den har personer og karakterer som byr på alt fra vennskap og glede, til sorg og frykt.

Mens vi leste, fikk vi mange «oi»-opplevelser. Ofte hadde vi lyst til å fortelle andre om det vi leste, særlig når det skjedde skikkelig ekle, skumle eller overraskende ting. Det var jo helt usannsynlige opplevelser i boka, men fordi vi levde oss så veldig inn i historien, var det på en måte virkelig likevel! Da var det godt å snakke med noen andre som hadde lest det samme!

Boka skiller seg ut fra alle andre bøker vi har lest. Den har en spesiell atmosfære. Det er liksom noe uhyggelig i lufta. Den er rar, spennende og mystisk. Du blir nysgjerrig på hva som skjer videre og på hvor dette skal ende.

Vinnerboka skapte i mange klasser så stort engasjement at lesetiden måtte utvides. Vi fikk en umettelig nysgjerrighet og måtte bare lese ett kapittel til. Ingen av karakterene er helt A4. Vi liker karakterene ekstra godt fordi de er litt annerledes, og vi kan ikke alltid forutsi hvordan de kommer til å reagere. Boka har en smart historie og en overraskende slutt.

Vi likte ekstra godt at vi liksom ble med på barnas opplevelser gjennom boken. At vi aldri fikk vite noe mer enn barna. Det var nesten umulig å ikke lage sine egne teorier underveis mens vi leste, og da ble det jo enda mer viktig å få lest hele boken, for å finne ut hvordan den faktisk endte! Vi fikk mange hint underveis, og det var skikkelig bra at alt falt på plass på slutten. Forfatteren har gjort et klokt valg ved å la spenningsnivået bygge seg opp side for side, kapittel for kapittel, helt til alt avsløres helt til slutt.

Mange i klassene sa de nok ikke hadde plukket opp denne boka på biblioteket, fordi forsiden sa lite og virket kjedelig. Etter å ha lest den ferdig, forstod vi plutselig bildet på forsiden. Noen av oss fikk en eurekaopplevelse da vi så det. Men kanskje er det andre som ikke plukker den opp. Det er synd, fordi de da vil gå glipp av en kul bok.

Selv om boka er ganske lang, klarer den å holde leseren fast og holde på spenningen gjennom hele historien. På de ekstra skumle stedene var det skikkelig vanskelig å legge den fra seg. Vi ville bare lese videre! Alltid er det noe på gang og forfatteren holder oss på pinebenken.

Det er ingen bilder i boka, men det er lett å lage sine egne bilder i hodet. Det er gode beskrivelser av hvordan personene og omgivelsene ser ut. Vi savnet på ingen måte illustrasjoner.

En del av oss syntes det kunne vært gøy om oppskriftene til karamellene og bollene kunne stått bakerst i boka. Og mange av oss håper på en oppfølger der vi får være med Sam og familien til den andre planeten.

Juryklassene var

6C ved Nordpolen Skole, Oslo.

5.-6. trinn ved Austebygd skule og barnehage, Vestland.

7. trinn ved Knarrlagsund Oppvekstsenter, Trøndelag.

6. trinn ved Lavangen skole, Troms og Finnmark.

6. trinn ved Halmstad skole, Viken.

7. trinn ved Solbakken skole, Trøndelag.

6. trinn ved Kjølberg skole, Viken.

5A ved Stalsberg skole, Viken.

6. trinn ved Klevstrand skole, Vestfold og Telemark.