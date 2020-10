Nobelprisen: Condé favoritt – Fosse utfordrer

Fransk åpning: Maryse Condé er bookmaker-favoritt. Jon Fosse er nok en gang blant utfordrerne til Nobelprisen i litteratur.

Svenska Akademiens forkjærlighet for fransk litteratur har vært en dårlig skjult hemmelighet. Kanskje lander Nobelprisen i litteratur i de trakter også i år. Nå har bookmakerne åpnet opp for innsatser på årets nobelpris, og knepen favoritt så langt er franske Maryse Condé (83). Den Guadeloupe-fødte forfatteren, dramatikeren og litteraturkritikeren Condé er er mest kjent for romanen Ségou, som hun skrev på midten av 1980-tallet. En kjapp skanning i norske (nett)bokhandelhyller viser at det er flere Condé-utgivelser tilgjengelig på engelsk og svensk, mens det er sparsomt med bøker på norsk fra Nobel-favoritten.

Fikk «alternativ-Nobel»

Som en kuriositet bør nevnes at Maryse Condé ble tildelt Den nye akademiprisen i litteratur i 2018. Prisen ble etablert da den ordinære nobelprisen ikke ble utdelt (men utsatt til året etter), grunnet rabalderet i Svenska Akademien. Det nye akademiet ble oppløst i desember 2018, slik at dette ble eneste gang denne alternative prisen ble utdelt. Nå kan altså Maryse Condé sikre seg «den ekte» prisen.

Fosse og Knausgård

Hos bookmakerfirmaet Ladbrokes får du tilbake fem ganger innsatsen hvis Maryse Condé skulle være årets valg hos Akademien. Hakk i hæl følger Ljudmila Ulitskaja til seks ganger innsatsen. På delt tredjeplass følger to kjenninger for mange norske boklesere: Haruki Murakami og Margaret Atwood, som begge gir sju ganger innsatsen.

Hva så med norske utfordrere? Jo, de er der også i år. Jon Fosse er nok en gang i diskusjonen, i øyeblikket på delt 17. plass til 26 i odds. Karl Ove Knausgård gir 34 ganger innsatsen på 21. plass – for øvrig en plass han deler med størrelser som Hilary Mantel, Michel Houellebecq og Milan Kundera.

Her er Ladbrokes’ odds:

Maryse Condé 5,00

Ljudmila Ulitskaja 6,00

Haruki Murakami 7,00

Margaret Atwood 7,00

Ngugi Wa Thiong’o 9,00

Anne Carson 11,00

Can Xue 17,00

Cormac McCarthy 17,00

Don DeLillo 17,00

Marilynne Robinson 17,00

Jamaica Kincaid 21,00

Yu Hua 21,00

Jon Fosse 26,00

Charles Simic 26,00

Louise Glück 26,00

Scolastique Mukasonga 26,00

Hilary Mantel 34,00

Karl Ove Knausgård 34,00

Linton Kwesi Johnson 34,00

Michel Houellebecq 34,00

Milan Kundera 34,00

Stephen King 51,00