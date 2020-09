Obama-memoarer i november

Barack Obamas "Et lovet land" blir lansert samtidig på 25 språk - to uker etter presidentvalget.

Et lovet land, første bind av Barack Obamas presidentmemoarer, vil bli utgitt på norsk 17. november 2020 av Cappelen Damm – kun to uker etter presidentvalget. Boken utgis samtidig på 25 språk over hele verden.

Utgivelsesdatoen for det andre, og siste, bindet av memoarene er ennå ikke bestemt, og vil bli kunngjort senere. Detaljer om president Obamas bokturné vil bli offentliggjort senere i høst.

«Dypt personlig»

I Et lovet land forteller Barack Obama med egne ord historien om sin utrolige reise, fra identitetssøkende ung mann til lederen for verdens mektigste land, og skildrer, spekket med personlige detaljer, både hva som formet ham som politiker, og de store øyeblikkene i den første perioden av hans historiske presidenttid – år fulle av turbulens og dramatiske endringer, ifølge pressemeldingen som i dag går ut fra utgiverne internasjonalt.

Der står det også å lese at «Obama leverer en gripende, dypt personlig beretning som viser oss historien mens den ble til. Han tar leseren med på en fengslende reise fra et sterkt lokalpolitisk engasjement via nøkkelseieren i primærvalget i Iowa, som viste verden grasrotaktivismens kraft, til den epokegjørende kvelden 4. november 2008, da han ble valgt til USAs 44. president og ble den første afrikansk-amerikaneren til å inneha landets høyeste embete.»

Reflekterer over president-rollen

«Som ingen annen tidligere reflekterer han over rollen som USAs president og utforsker den enorme rekkevidden til presidentens makt, men også dens begrensninger, og gir enestående innblikk i både amerikansk partipolitikk og internasjonalt diplomati. Obama tar leseren med inn i det ovale kontor og situasjonsrommet i Det hvite hus, og til Moskva, Kairo, Beijing og enda lenger. Vi får dele hans tanker mens han setter sammen regjeringen, bekjemper en global finanskrise, gjennomskuer Vladimir Putin, overvinner tilsynelatende uoverstigelige hindringer for å få vedtatt loven om helsereform, krangler med generaler om strategien i Afghanistan, reformerer finansbransjen, takler den katastrofale «Deepwater Horizon»-utblåsningen og godkjenner operasjon Neptune Spear, som fører til Osama bin Ladens død.»

Tvil og skuffelse

Ifølge pressemeldingen «slipper Et lovet land leseren inn i Obamas innerste tanker. Det er historien om én manns veddemål med historien, frivillighetskoordinatoren fra Chicago som får testet kraften i sine overbevisninger på den største scenen. Obama er åpen om avveiningene han som svart amerikaner må gjøre når han søker politisk makt, mellom forventningene fra en generasjon oppmuntret av et budskap om «håp og forandring», og de moralske utfordringene knyttet til beslutninger der mye står på spill. Han er ærlig om kreftene som motarbeidet ham hjemme og ute, oppriktig om hvordan livet i Det hvite hus påvirket hans kone og døtre, og er ikke redd for å vise tvil og skuffelse. Likevel mister han aldri troen på muligheten for framskritt innenfor det store, kontinuerlige eksperimentet som er Amerika.»

Vil inspirere unge

I pressemeldingen uttaler Obama: «Det er en helt egen følelse å bli ferdig med en bok, og denne er jeg stolt av. Jeg har brukt de siste årene på å reflektere over presidentgjerningen, og i Et lovet land har jeg forsøkt å gi en ærlig skildring av presidentvalgkampen og min tid i Det hvite hus: hendelsene og menneskene som formet den, min versjon av hva jeg lyktes med, og hvilke feil jeg gjorde, og de politiske, økonomiske og kulturelle kreftene som teamet og jeg måtte konfrontere den gangen – og som vi som nasjon fremdeles strever med. I boken har jeg også prøvd å gi leserne et innblikk i hvordan Michelle og jeg personlig opplevde disse årene, fulle som de var av utrolige opp- og nedturer. Og til slutt, i en tid da USA går igjennom så enorme omveltninger, inneholder boken noen mer generelle tanker om hvordan vi kan bygge bro over splittelsene i landet vårt og få demokratiet til å arbeide for alle – og dette er en oppgave som ikke er avhengig av en enkelt president, men av alle oss engasjerte borgere. I tillegg til å være underholdende og informativ håper jeg mer enn noe annet at boken kan inspirere unge mennesker over hele landet – og verden – til å ta over stafettpinnen, la stemmen sin bli hørt og gjøre det de kan for å skape en bedre verden.»

«Har gjort uutslettelig uttrykk»

Forlegger Markus Dohle i Penguin Random House sier: «I ord og handling har president Obama gjort et uutslettelig inntrykk på verden og historiens gang og stått som et fyrtårn av håp og framskritt til inspirasjon for så mange. Han er dessuten en høyst begavet og dreven forfatter, og det er en stor ære for Penguin Random House å utgi Et lovet land for lesere over hele kloden. Jeg vet de vil få en bok som gjør historien levende og minner oss på demokratiets kraft også en i en global krisetid.»

(Offisielt foto fra Det hvite hus: Pete Souza)