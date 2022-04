Fra Erlend Loe til Marie Aubert

For drøye tre uker siden slapp Marie Aubert og Olaug Nilssen nyheten om at de hadde startet duoen Morgengry og skulle gi ut et album. Men det var aprilsnarr. Det som derimot er sant er at de to i påskeuka debuterte med litteraturpodcasten «Olaug og Aubert».

Hvilke bøker er det som virkelig har betydd noe for norske forfattere? Det har Bok365 forsøkt å ta et dypdykk i. Og la det være sagt med en gang: Vårt nye tilskudd til spalte-floraen er heftig inspirert av en utmerket tilsvarende spalte i The Guardian. Denne uka har vi spurt forfatter Olaug Nilssen, som sammen med Marie Aubert er aktuell med den nye litteraturpodcasten Olaug og Aubert. Boka jeg leser nå? – Eg høyrer underkastelse av Houllebecq på lydbok. Det er absolutt givande, sjølv om synet på seksualitet er nitrist – sex som forbeholdt unge og vakre menneske. Men det slo meg då eg høyrte at dette synet også kjem til syne i Virginie Despentes bøker om Vernon Subutex. Boka som forandret livet mitt? – Naiv.Super av Erlend Loe. Då skjønte eg at eg kunne bli forfattar. Boka jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet? – Så mye hadde jeg av Trude Marstein. Men det er feil å seie at eg skulle ønske eg hadde skrive den, det hadde nok tatt årevis med kompromisslaus konsentrasjon, som eg ikkje har. Boka som har påvirket min skriving og mitt forfatterskap mest? – I seinare tid vil eg seie Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Men eg blir inspirert av mange. Helga Flatland, til dømes. Boka jeg synes er mest undervurdert? – Stamceller av Øystein Runde. Eg veit ikkje om den er undervurdert, den har fått gode kritikkar, men den er altfor lite kjent. Eit praktverk for barn! Den siste boka som fikk meg til å gråte? – Det trur eg var hva skjedde med Aleksej av Kristin Molvik Botnmark. Den siste boka som fikk meg til å le? – Forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges» av Kyrre Andreassen som eg høyrte på lydbok i vinter. Boka jeg skammer meg over å ikke ha lest? – Jeg grunnla de forente stater av Hilde Susan Jaegtnes. Boka om mitt liv – tittel? – Eg veit ikkje, men om det skulle vere ein Disney-musikal om mitt liv, skulle under the surface frå Encanto vere første song, og let it go frå Frost vere siste.