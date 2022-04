I forfatterleiligheten på Litteraturhuset i Oslo har Olaug Nilssen og Marie Aubert spilt inn podkast.

– Ikke mange samtalepartnere er bedre enn Olaug Nilssen, og jeg er storfornøyd med at hun ville være med på en podkast om lesing og skriving, sier Marie Aubert i en pressemelding fra Litteraturhuset.

Hver fredag slippes en ny podkastepisode av Olaug og Aubert på Litteraturhuset. Med utgangspunkt i bøker de liker, prater Olaug Nilssen og Marie Aubert om temaer som tro, klasse, utroskap, litterære sjangre og om den aller første skriveerfaringen.

Skeptisk

– Vi har laga ein entusiastisk bokklubb, sier Olaug Nilssen, til tross for at hun tidligere ikke var videre begeistret for podkastformatet.

– Eg har vore svært skeptisk til formatet podkast i fleire år, som den tidleggamle kjerringa eg er. Så at eg sjølv skulle vere med på noko slikt, sat ganske langt inne.

Et kupp

Litteraturhusets daglige leder, Susanne Kaluza, er veldig fornøyd med å fått med Nilssen og Aubert på podkastprosjektet.

– Olaug Nilsen og Marie Aubert er to av de fremste forfatterne av sin generasjon. Å samle de to i en podkast der de øser av sin kunnskap om og kjærlighet for litteratur, er et kupp, sier hun.

Første episode er allerede ute, der snakker de to forfatterne om tro i litteraturen, Kaluza håper pokasten vil inspirere og sier at podkastformatet er en viktig arena for Stiftelsen Litteraturhuset som nasjonalt litteraturhus.

– Gjennom podkast når vi ut til lesere og lyttere over hele landet, sprer kunnskap og inspirerer til mer og bredere lesing, sier hun.