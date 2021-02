Fra ARK til Strawberry

Jonathan Orrall går fra ARK til den nyopprettede stillingen som kommersiell direktør i Strawberry Publishing.

Strawberry gjør sin syvende ansettelse på to måneder, og henter Jonathan Orrall til den nyopprettede stillingen som kommersiell direktør.

– Det er gøy å ha medvind og vokse raskt, men det er enda mer gøy at vi tiltrekker oss de aller beste folkene, sier administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen.

Digitalisering og vekst

Den nyopprettede stillingen er et ledd i forlagets digitalisering og vekst. Rollen vil ha et overordnet ansvar for å videreutvikle markedsarbeidet og bygge kapasitet for kundeinnsikt og analyse.

– Våre knallsterke forfatterskap fortjener å bryte gjennom i en stadig hardere kamp om folks tid og oppmerksomhet. Vi har søkt etter noen som kan lede arbeidet med en fremtidsrettet markedsføring, slik at vi kan vi ta ut potensialet i forfatterskapene , sier Henriksen.

Jonathan Orrall kommer fra jobben som Kommersiell sjef i ARK Bokhandel, og tiltrer i den nyopprettede stillingen som kommersiell direktør i Strawberry Publishing 1. mai.

– Jeg er så takknemlig for alle årene jeg har kunnet kalle meg en ARKer, og nå ser jeg frem til å jobbe videre med ARK, men fra et annet ståsted i bransjen, forteller Jonathan Orrall.

– Har imponert meg

Orrall har 14 år bak seg i bokhandelkjeden, og har i flere år samarbeidet tett med forlagene.

– Strawberry har virkelig imponert meg. De har en tydelig profesjonalitet, kombinert med energi og nysgjerrighet. Jeg gleder meg til å bli en del av teamet, og jeg gleder meg til komme enda tettere på forfatterne og utgivelsene og jobbe med å få dem ut til leserne, sier Orrall.

Vekstambisjoner

Strawberry Publishing har hatt en kraftig vekst siden oppstarten i 2017. Forlaget er nå posisjonert som landets fjerde største allmennforlag og i slutten av 2020 ble det kjent at Bonnier Books, Nordens største forlagshus, kjøper majoriteten av Strawberry.

– Som utfordrer skal vi fortsette å rokke opp en gammel bransje. Vi har store vekstambisjoner, jetfart og en solid eier i ryggen med masse tørt krutt. Dette er bare kjempegøy! Og nå med Jonathan med på laget skal vi ta det til et nytt nivå, sier Alexander Even Henriksen.