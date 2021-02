Her er årets Trollkrittet-nominerte

Kristine Rui Slettebakken er en av de tre nominerte til NBUs debutantpris.

Nå er årets nominerte til Trollkrittet klare. Prisen ble innstiftet i 2010 og er Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres (NBU) pris til fjorårets beste skjønnlitterære barne- eller ungdomsbokdebutant.

Navnet Trollkrittet er hentet fra Zinkens Hopps bok ved samme navn. Boken kom ut i 1948 og regnes som et høydepunkt i norsk nonsenslitteratur.

Prisen består av 25 000 kroner og et diplom laget av illustratør og forfatter Stian Hole. Prisjuryen er Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd. Prisvinneren offentliggjøres torsdag 4.mars.

De tre nominerte til Trollkrittet er (med juryens begrunnelse):

Rebecca Wexelsen (ill: Camilla Kuhn): Ulf er uvel (Ena)

Forfatter Rebecca Wexelsen har tidligere gitt ut en diktsamling og en roman for voksne, men debuterte i 2020 med barneboken Ulf er uvel, illustrert av Camilla Kuhn.

Boka handler om Ulf, som ikke føler seg helt bra. Ingenting gjør vondt, men noe er i veien. Leseren skjønner at Ulf er deprimert, men denne tanken slår ikke Ulf. Han oppsøker legen, som etter nøye vurdering og undersøkelser fra topp til tå gir Ulf beskjed om at han dessverre er død.

Ulf blir overrasket, og usikker på hvordan han skal forholde seg til diagnosen. Det ser ikke ut til at noen legger merke til at han er død, og det gjør Ulf trist. Til slutt kommer han på at det eneste riktige å gjøre er å bygge en kiste. Mens han snekrer denne, husker han hvor mye han elsker å snekre, og han angrer på at han ikke gjorde det mer mens han var i live. Da kista er ferdig, prøveligger han den, men det er kjedelig å være død når ingen vet om det, så Ulf planlegger en stor begravelse for alle vennene sine.

Selve begravelsen blir en veldig hyggelig affære, med gode kaker og besøk av venner som virker oppriktig triste over at Ulf er død. Ulf prøver å trøste dem så godt han kan. Det eneste som ikke går som planlagt, er at doktoren kommer for å fortelle at Ulf er feildiagnostisert. Det viser seg at Ulf ikke er død likevel. Først blir Ulf skuffa, siden han hadde det så gøy i begravelsen, men så kommer han frem til at han kan invitere vennene på fest dagen etter også, for det er ennå mye kake igjen.

Wexelsens absurde fortelling formidler en viktig historie om sykdom, depresjon og ensomhet på en morsom og underholdende måte. Det er lett å kjenne seg igjen i Ulf, enten leseren er fire eller åtti år. Angst for sykdom, død og ensomhet skildres på en ufarlig måte.

Samspillet mellom tekst og bilde i denne boken er gnistrende. Camilla Kuhn er en godt etablert illustratør, som med utgangspunkt i teksten tegner Ulfs verden full av humoristiske og karakteristiske innfall. Forfatteren viser en modenhet i hvordan hun gir rom i teksten til illustratøren. Denne modenheten er ekstra imponerende tatt i betraktning at dette er Wexelsens debutant som bildebokforfatter. Det er bare å glede seg til neste bildebok fra denne forfatteren, og håpe at det ikke blir lenge til.

Rebecca Wexelsen (f. 1986) er fra Oslo. Hun har bakgrunn fra språk- og litteraturstudier og jobber til daglig som tekstforfatter. Hun har tidligere utgitt romanen Hotell Montebello og diktsamlingen Så faller jeg. Ulf er uvel er hennes første barnebok.

Alexander Kielland Krag: Dette blir mellom oss (Gyldendal)

Forfatteren bak Dette blir mellom oss jobber som kommunikasjonsrådgiver. Det er derfor ingen tilfeldighet at debutboken hans – som den første i Norge – ble sluppet som Instagram-roman (bit for bit, med et eget soundtrack, og scener fra handlingen som videosnutter) i tillegg til papirutgave. Tekstmassen passer godt til begge deler; avsnittene er korte, fra under en side og ned til en setning. Alexander Kielland Krag har i tillegg tatt for seg forelskelsen i en av samme kjønn, noe som ennå ikke er vanlig kost for en ungdomsbok fra 2020.

Felix er 17 år når vi treffer ham. Han har nettopp flyttet fra Stavanger til Oslo med mor, lillebror og en far som kommer senere. Dette er en flytting som har med noe som skjedde på den forrige skolen hans å gjøre, men som vi aldri får vite detaljene rundt. Ingen fare, det holder lenge å følge Felix’ start på denne skolen. Det er noe med ham: «Jeg har tatt noe jeg fikk av mamma for at jeg ikke skal virke for nervøs, men jeg vet ikke om det virker.» Og: «Jeg har aldri hatt lett for å få venner.»

Allerede på historiens tredje side legger jeg-et Felix merke til en som han videre refererer til som du. Du er Nicolai. Han går i en annen klasse, og den første gangen de hilser på hverandre, står de ved pissoaret; en hverdagslig, men likevel ladet situasjon. Det er også et frempek til de rå, seksuelle beskrivelsene som kommer lenger ut i boken. Merk: De er rå i sin enkelthet og uten å tildra seg ekstra interesse. Felix faller hodestups for Nicolai. Vi er med i noen intense uker mens forelskelsen drar Felix med fra den ene hendelsen og følelsen til den andre. Hvordan kan han fortelle at han er forelsket i en gutt til moren og de få, nye vennene han har fått på den nye skolen? Og hva med Nicolai selv, liker han gutter, liker han Felix?

Dette er en klassisk ungdomsbok med hensyn til temaene den tar opp: identitet, det å finne seg selv, forelskelse og sex. Den er dessuten mer; de korte avsnittene er fulle av informasjon, men fortalt på en effektiv måte i en kort og renskåret form. Tekstene i boken gir dermed leserne plass til å fylle inn det ikke eksplisitte. De inneholder også flere, originale og ofte poetiske vendinger: «å velge tålmodighet er som å vente på at et sår skal gro mens det fremdeles fossblør», eller «Akkurat da tenker jeg: Dette øyeblikket er en betongvegg. Jeg kunne lent deg mot det, og det ville båret vekten av hele meg.»

Alexander Kielland Krag (f. 1992) er oppvokst i Oppegård og bosatt i Oslo. Han har en bachelorgrad i medievitenskap og en mastergrad i retorikk og kommunikasjon. Han er tippoldebarnet til Alexander Kielland.

Kristine Rui Slettebakken: Jo har skjedd (Gyldendal)

Av og til kjem ein romankarakter spurtande inn i livet til lesaren, og blir der. Slik er det med Frida i Kristine Rui Slettebakken si debutbok Jo har skjedd.

Frida bur aleine med far sin, og boka startar med at farens nye kjærast flyttar inn, ei kvinne med det talande tilnamnet «Post i butikk». Men det som verkeleg skjer i denne boka, er Jo. Den nye guten i klassa, som Frida fort blir forelska i. Dessverre er det fleire som har auge for Oslo-guten med mellomrom mellom tennene og raude krøllar. Marthe med h har kuppa bestevenninna til Frida og synest at alt som kjem frå Oslo er sjukt kult. Men Frida har noko til felles med Jo, som ingen veit om. Ikkje eingong Frida, før ho legg saman to og to og forstår at også Jo har ein forelder som manglar.

Denne mellomtrinnsboka har dei vanlege standardingrediensane: foreldre som får den dumme ideen å bli forelska, venninner som absolutt må bli forelska i han du likar, og ein hovudperson som også må vedgå at ho er forelska. Men farten og friskheita til hovudpersonen har smitta over på språket og gir boka eit naturleg og levande preg som skil denne boka ut frå andre bøker i same sjanger.

Kristin Rui Slettebakken viser at ho meistrar både innhald og språk i debutboka si. Teksta er full av sære ord og morosame formuleringar, mykje takka vere bipersonen Katteknut, ein forsoffen type som Frida har ein rørande relasjon til. Forfattaren unngår likevel at språket blir neddynga av bilete og dermed seig å kome igjennom for unge lesarar. Framdrifta i boka er som Frida, full fart forut. Her er det frampeik og raude trådar som blir plukka fint opp til slutt. Og heldigvis er det ikkje forelsking, men vennskap som viser seg å vere det viktigaste for den 11 år gamle hovudpersonen.

Jo har skjedd er ei knakande god debutbok. Eller for å seie som Katteknut: Kvast!

Kristine Rui Slettebakken (f. 1977) er frå Kragerø, men bur no i Oslo. Ho har jobba som skodespelar og lydbokinnlesar i mange år. Ho er i tillegg teaterpedagog og har mellom anna undervist i vidaregåande skule. Slettebakken har toårig forfattarutdanning frå Norsk barnebokinstitutt.