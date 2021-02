Med Holocaust som humor?

Tegneserieromanen «Maus» er kategorisert som «humor» i Mammutkatalogen. – Veldig trist, mener forleggeren, som mener dette kan minne om de sementerte holdningene til tegneserier.

– Det er en svært beklagelig feilplassering, og det minner om de sementerte holdningene tegneserier alltid er blitt møtt med. Altfor mange assosierer fremdeles dette mediet utelukkende med action og humor, sier Alexander Leborg, forlegger for Minuskel forlag.

Minuskel utga Art Spigelmans mesterverk Maus i ny bokmål-versjon i 2017. I tegneserieboken avdekker Art historien til sin far Vladek Spiegelmann, en polsk jøde som overlevde Hitlers Europa. Karakterene i historien er fremstilt gjennom ulike dyr: jødene er mus, nazistene er katter, polakkene er griser. Maus var den første tegneserieboken som ble tildelt Pulitzerprisen, i 1992.

Maus er i Mammutsalget blitt kategorisert under «Humor og underholdning» på nettsiden, og i mammutavisen under temaoverskriften «Bare for moro skyld…». I sistnevntes tilfelle står den sammen med andre humortegneserier og vitsebøker. Dette får forleggeren til å reagere.

– Minner om manglende kunnskap

Leborg tror dette kan bunne i en litt gammeldags oppfatning av graphic novels i deler av norsk bokbransje.

– Maus og Art Spigelman var jo banebrytende i å bruke tegneseriemediet til å formidle en så alvorlig historie. En sakprosafortelling i tegnet form var jo helt nytt da han lagde Maus. Men nå, tretti år senere, burde det jo hos de fleste bokinteresserte være klart hva Maus handler om, sier Leborg.

Han forteller at han opplever en større respekt for tegneseriesjangeren nå enn da han startet forlaget Minuskel for ti år siden:

– Takket være tegneserieutgivelser som blant andre Steffen Kvernelands Munch og En frivillig død, har tegneseriemediet fått en større aksept. Det finnes nok av eksempler på alvorlige emner som tas opp i tegneseriens langformat, og det burde jo også Mammutkatalogen kunne ha plass til, sier Leborg, som legger til:

– I dette tilfellet har det skjedd en beklagelig kommunikasjonsglipp. Boken burde heller stått under «Historie, politikk og samfunn» – at den er tegnet er langt mindre viktig enn temaet den behandler. Det er ingen som vinner på at noen kjøper Maus som vitsebok til ungene.

Sjekker sjelden overskriftene

– Vi får alltid korrektur på katalogen, og da leser vi gjennom metainfo og egne tekster, og sjekker at omslaget, prisen og katalognummeret stemmer. Tematiske overskrifter ser vi sjelden over. Slik vil jeg tro det er for de fleste, sier salgssjef Nichlas Cobb i Spartacus forlag, som håndterer bokhandelsamarbeidet for Minuskel.

Han forteller at de meldte opp Maus som tegneserie, så plasseringen samsvarer med det. Cobb forteller også at de mottok hele siden til korrektur.

– Er det en litt gammeldags kategorisering fra Mammutsalgets side?

– Det er en rekke tegneseriebøker som fint kunne vært plassert i en helt vanlig dokumentarsjanger. Det er jo ikke det at det er en tegneserie som er poenget med Maus, og vi skulle gjerne sett den i kategorien «Historie, politikk og samfunn», sier Cobb, og legger til:

– Det er jo ikke mye som kan forsvare at tegneserie skulle vært en egen kategori på Mammutsalget.

– En uheldig kategorisering

– Jeg ser at det er en uheldig kategorisering av en bok om holocaust, ja, forteller Anne Jorunn Skogøy, prosjektleder for Mammutsalget. Hun fortsetter:

– Kategorioverskriften (her: «Bare for moro skyld…») henviser til kategorien som helhet. Her har vi bommet i forhold til enkelttitler i kategorien.

– Hvilke vurderinger gjør dere når dere skal plassere bøkene, både på nett og i avisen?

– Bøkene meldes opp av forlaget og legges i forhåndsdefinerte kategorier av forlaget selv. Den aktuelle kategorien som forlaget la Maus i heter «Humor og tegneserier». Det gjøres senere en sjekk opp mot katalogisering gjort i Bokbasen/Mentor med tanke på bokgrupper og varegrupper. Innholdet i avisen går videre gjennom flere runder med korrektur hos forlagene før trykking.

– Kunne valgt annen kategori

Hun forteller at det ikke er noe i veien for at forlaget kunne meldt opp Maus som sakprosabok. At boken endte opp ved siden av vitsebøkene, mener Skogøy har en naturlig forklaring:

– Innhold i de ulike kategoriene varierer noe fra år til år, avhengig av titlene som meldes opp av forlagene. Kategorien «Humor og underholdning» er et godt innslag i det totale tittelutvalget. For denne kategorien kan det enkelte år være flere tegneserier, andre år flere bøker innen humor og underholdning. Når det gjelder tegneserier er det som oftest meldt opp for få titler til at det er mulig å trekke de ut i egen kategori og de må derfor settes sammen med andre underkategorier.