Fra ARK til Aschehoug

Marit Grue har jobbet halve livet i ARK. Nå går turen til Sehesteds plass.

Marit Grue (42) er ansatt som ny markedssjef for sakprosa i Aschehoug. Hun kommer fra ARK, der hun har jobbet i hele 21 år: 12 år på ARK Egertorget, ni år som kategorisjef – først som kategorisjef for barn og ungdom, deretter som kategorisjef for skjønnlitteratur og leder for bokteamet i ARK. Hun har også vært konsulent for flere forlag.

Selv ser Marit Grue frem til å ta det store spranget:

– Jeg er så glad for å ha fått muligheten til å bli en del av den nye satsningen Aschehoug skal gjøre på sakprosa. Etter 21 år i ARK gleder jeg meg til å ta steget over til forlagssiden, og til å jobbe tettere på bøkene, utgivelsesprosessen og forfatterne. Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med forlaget og de fine menneskene der, og ikke minst til å bli en del av et ambisiøst og entusiastisk team.

Forlagssjef for sakprosa, Jan Swensson, er svært glad for å få med Grue på laget, som også er styrket med ytterligere to medarbeidere:

– Marit blir et flott tilskudd til sakprosaredaksjonen. Hun er et ekte bokmenneske og har gjort en kjempejobb i ARK. Vi ser fram til å dra nytte av hennes brede kunnskap om bokmarkedet og bokkjøperne.