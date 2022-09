Fosse nominert til amerikansk prestisjepris

Jon Fosse er å finne blant de ti nominerte til den prestisjetunge, amerikanske prisen National Book Award.

Det er i kategorien for oversatt skjønnlitteratur at tredje bind av Septologien VI-VII: Det nye namnet er nominert på langlisten.

Fosses roman ble lansert i USA i fjor under tittelen A New Name, oversatt av Damion Searls, melder Samlaget. Finalister utropes i oktober, før vinneren bekjentgjøres 16. november.

Jon Fosse er nominert sammen med blant andre danske Olga Ravn for The Employees, Ibn Arabi’s Small Death av Mohammed Hasan Alwan, Olga Tokarczuks The Books of Jacob og Yoko Tawadas Scattered All Over the Earth, melder The New Yorker.

De ti nominerte bøkene utkom opprinnelig på ni forskjellige språk.