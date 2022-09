Eikehaug tildelt Vestfold og Telemarks litteraturpris

Forfatter Erik Eikehaug (40) fra Kragerø, mottar Vestfold og Telemarks litteraturpris 2022 for romanen «Skatten og tyven».

– Allerede fra første side gir leseren seg ut på en intens, vittig og svimlende litterær reise, og vi ser oss ikke tilbake før sidetallet slutter på 374, skriver juryen i sin begrunnelse.

Vestfold og Telemarks Litteraturpris tildeles en forfatter som personlig eller gjennom sitt forfatterskap har tilknytning til Vestfold og Telemark fylke.

Prisen deles ut av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og består av et grafisk blad av en kunstner fra fylket, og et reisestipend på 25 000 kroner.

Ekstra gjevt

Forfatteren selv, er glad for å motta prisen – og gir samtidig en hyllest til hjembyen sin.

– Jeg er svært takknemlig for at juryen bestemte seg for å kaste denne glansen på meg. Telemark, og særlig hjembyen min, Kragerø, er utgangspunktet for alt jeg er og dermed alt jeg skriver. Derfor er det ekstra gjevt bli tildelt litteraturprisen for Vestfold og Telemark fylke. Tusen takk, uttaler han.

Vi gratulerer med prisen

Skatten og tyven er Eikehaugs andre roman. Juryen skriver i sin begrunnelse at «romanen er en briljant parering av utfordringen med å skrive roman nummer to». Handlingen foregår i Oslo, og hovedpersonen Vetle er en homofil, middelaldrende mann – som ønsker å bli en suksessrik forfatter. Men livet kommer stadig i veien, både for forfatterdrømmen og jakten på kjærligheten.

– Fylkets litteraturpris hedrer forfatterne som gir oss de gode leseropplevelsene – som gleder oss og utfordrer oss, gir oss et blikk på verdenen vi lever i, og en verden å rømme inn i. Erik Eikehaug er en slik forfatter, og vi gratulerer med prisen, sier juryleder Maja Foss Five.

Selve prisutdelingen vil skje under åpningsforestillingen av Kimen litteraturfestival, onsdag 9. november i Bølgen kulturhus i Larvik.