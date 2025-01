Forfatterforbundet inviterer DnF til samtaler

Forfatterforbundet opplyser at de har invitert Den norske Forfatterforening til dialog. – Det står det respekt av, sier DnFs leder, Bjørn Vatne.

I en pressemelding opplyser Forfatterforbundet at de har invitert Den norske Forfatterforening til samtaler.

– Vi mener det er mulig å finne en løsning på denne fordelingsdiskusjonen uten at vi trenger å gjennomføre en voldgiftsrettssak, sier Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

I pressemeldingen skriver forbundet at organisasjonene bør møtes snarlig, om fordelingen av bibliotekvederlaget skal løses uten voldgift.

FF opplyser også at de vil presentere et «forslag for DnF som innebærer en forutsigbar løsning for begge organisasjoner.» Fordi stevningen er sendt, vil forberedelsene til en voldgiftsrettssak starte med det første.

– Det vi gjør her, er i grunnen det Forhandlingsutvalget burde ha gjort, avslutter Hanssen.

– Vi kan enkelt oppnå minnelig løsning

– Vi vil selvfølgelig møte dem, og tolker dette som at de har lyttet til reaksjonene og ønsker å gå tilbake til en minnelig ordning. Det står det respekt av. Vi har samtidig bedt om å få vite hva de vil foreslå før møtet, slik at vi kan stille forberedt og bidra konstruktivt til samtalen, sier Bjørn Vatne, leder i Den norske Forfatterforening, til Bok365.

– Tror du at dere kan komme frem til en løsning utenfor voldgiftsdom, og hva mener du må til for å komme dit?

– Det avhenger selvfølgelig av hva FF vil foreslå, og det vet vi jo enda ikke. Vår innstilling har hele tiden vært at forhandlingsutvalgets avgjørelse er mulig å akseptere, selv om vi var uenige i overflytningen av midler til FF. Vi kan enkelt oppnå en minnelig løsning om de også aksepterer den, og frafaller søksmålet. Her er det viktig å understreke noe som kan være underkommunisert: Begge parter har en ny frist til å fremme ordinære krav om ny fordelingsnøkkel allerede i 2028, noe foreningene har vedtatt seg imellom på et plenumsmøte der FF også var med. Valget står ikke mellom voldgift nå eller å vente i ti år, slik FF har tolket det. Dette kan være den forutsigbare løsningen de nevner i sin invitasjon, men det blir bare spekulasjon fra min side.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidsklimaet mellom DnF og FF?

– Det er godt på flere felter, og så er vi uenige om en del saker, som naturlig er når det er to ulike foreninger. At søksmål kompliserer ting, det lar seg imidlertid ikke fornekte, sier Vatne.

Han opplyser til Bok365 at Forfatterforbundet har foreslått møtetider neste uke, og at DnF vil forholde seg til disse.