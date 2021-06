Forfattere investerer i Boldbooks

Unni Lindell, en av Norges mestselgende forfattere, er ikke redd for å gå egne veier. Hun har tidligere meldt seg ut av Den norske Forfatterforening, og hun gikk fra Aschehoug til fordel for Strawberry. Nå investerer hun i selvpublisering, men understreker at hun fortsatt er forfatter på Strawberry.

Opptatt av rettigheter

— Jeg har investert i BoldBooks fordi bransjen heldigvis er i stor endring. Her kan det ligge noe virkelig spennende på lur. Forfatterforeningen har aldri klart å stå skikkelig opp for forfatterne. Bare se på Normalkontrakten. Den er jo en slavekontrakt når det kommer til egne rettigheter. Gullet vårt gis bort til forlag på livstid. Dette må bare endres. BoldBooks er en god begynnelse, sier Unni Lindell.

En annen krimforfatter som er opptatt av forfatternes rettigheter er Hanne Kristin Rohde, som i dag er tilknyttet Kagge forlag.

— Det bør ikke lenger være en selvfølge at et forlag skal overta eiendomsretten til verket for alltid. Jeg investerer i BoldBooks fordi jeg er svært interessert i å bidra til en fremtid der boka kan publiseres på ulike måter i en tidsriktig og innovativ samarbeidsform, sier Hanne Kristin Rohde.

Folkefinansiert bokbransjeselskap

Allerede før emisjonen åpner på tirsdag 29. juni på crowdfundingplattformen Dealflow har 165 personer, alt fra forfattere til profesjonelle investorer, forhåndstegnet aksjer for 2,5 millioner.

Det er ukjent hvilke summer det er snakk om for forfatter-investorenes del.

Dette er BoldBooks’ tredje crowdfunding. Fra før har har selskapet 198 aksjonærer. Denne gangen skal selskapet bruke pengene til introduksjon på det tyske markedet, hvor det ikke finnes noen lignende plattform fra før for formidling av bokpubliseringstjenester til uavhengige forfattere.

Til satsingen på Tyskland ønsker selskapet å hente minimum 3 millioner, maksimum 7 millioner kroner i ny egenkapital. Tegningskursen er satt til 58 kroner, hvilket priser selskapet til 25 millioner kroner. I fjor vår – på samme tid som landet stengte – hentet selskapet inn 1,4 millioner, den gang til en tegningskurs på 55 kroner.

— Selv om jeg har solgt 270 000 bøker i Norge har jeg ikke kommet meg utenfor landets grenser. Nå som BoldBooks går inn i Tyskland ser jeg at det kan åpne dørene til et internasjonalt marked for forfattere som velger å satse uavhengig av forlag, sier Hanne Kristin Rohde.