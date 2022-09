Bokbransjen: Slett ingen klimaversting

BLÅ-GULT FOTAVTRYKK: 0,08 prosent av Sveriges klimautslipp høres kanskje ikke alarmerende ut, men det manes likevel til dugnad i svensk bokbransje.

Alle steiner snus i hele kjeden i svensk bokbransje, når bransjens miljø-fotavtrykk kartlegges. I dag var det tid for offentlig selvransakelse.

Klima står i fokus under den svenske Bokmässan. Mer enn et par dusin programposter gjennom de fire messedagene i Göteborg handler om nettopp klima – med størrelser som Greta Thunberg, Vatikanets «klima-kardinal» Peter Turkson og professor Johan Roxkström. Man har også rigget en egen klimascene, hvor også rapporten Bokbranchens klimatpåverkan ble presentert i formiddag. Rapporten kartlegger den svenske bokbransjens totale utslipp i 2021 – fra forlag, fysisk bokhandel, nettbokhandel og strømmetjenester.

Under en promille

Fasit: Svensk bokbransje slipper ut 39 254 tonn CO2e, altså karbondioksid-ekvivalenter. Det meste av utslippet kommer fra selve bokproduksjonen (20 777 tonn), dernest fra transport (8802 tonn) og elforbruk (1266 tonn). I denne aller første rapporten er noe beregnet litt «mellom tommelen og pekefingeren». Av de 69 deltagende selskapene i undersøkelsen, har ti levert komplett klimaregnskap, mens de resterende har gjort forenklede beregninger. For transportens del munner beregningene ut i 3 300 000 km utført med en gjennomsnitts lastebil.

Hvor mye er så de nevnte 39 254 tonnene? Det tilsvarer omtrent 20 000 flyreiser tur/retur New York, for å sette det i perspektiv. Eller 0,08 prosent av svenskenes klimautslipp. Ingen svimlende størrelse, med andre ord.

Bred front

– Det høres ikke så mye ut, men det viktige på klimafronten er at vi alle må gjøre vårt, også bokbransjen, fastslo Mikaela Zabrodsky, direktør i Svenska Förläggareföreningen, da rapporten ble fremlagt i formiddag.

Forleggerforeningen rullet i gang dette felles klimainitiativet og fikk med seg Svenska Bokhandlareföreningen, Adlibris, Bokusgruppen, Bonnierförlagen, BookBeat, Natur & Kultur, Norstedts Förlagsgrupp, Nextory og Storytel. Rundt 80 prosent av den svenske bokomsetningen er representert i undersøkelsen.

Målet for klimainitiativet er ikke bare å kartlegge utslipp, men også å sette felles mål for å redusere disse både på kort og lengre sikt. Det skal være «en plattform for samarbeid, kunnskapsdeling og inspirasjon, hvor man lærer av hverandre, og hjelper hverandre til å bli bedre», som det så fint heter.

Bok eller banan?

– Sammenlignet med mange andre bransjer er bokens avtrykk forholdsvis lite, men det betyr ikke at vi ikke skal arbeide for å gjøre det enda mindre. Det er også viktig at vi innser at dette er en jobb vi aldri blir ferdige med, sier Jesper Monthán, styreleder i den svenske forleggerforeningen. Monthán understreker at også bokbransjen har en rolle når Sverige har proklamert at de skal være klimanøytrale innen 2045.

Og hva hvis vi bryter dette ned per bok? Da tilsvarer klimautslippene produksjonen av tre kilo poteter, to bananer, eller en biltur på rundt fire kilometer.

Bok eller banan? Valget burde være enkelt.