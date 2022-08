Flesvig og Loes store hemmelighet

I to år har komiker Herman Flesvig og forfatter Erlend Loe i all hemmelighet jobbet med en bok basert på Hermans oppvekst.

– Herman banket på døra mi en dag og spurte om vi skulle skrive bok. Etter det har han bare fortsatt å komme. Han setter seg ned og snakker. Han er nok endel rarere enn jeg trodde, sier Erlend Loe.

– Jeg hadde lyst å skrive en bok til alle som føler seg annerledes. Det blir både skummelt og gøy å vise fram innsiden av det rotete hodet mitt, men jeg håper boka kan være både morsom og nyttig for barn og de som engang har vært barn, sier Herman Flesvig.

Ettertraktet blant norske forlag

Flesvig har siden gjennombruddet med Førstegangstjenesten på NRK blitt kontaktet av en rekke forlag som ønsket å samarbeide med ham om en bokutgivelse. Herman: Historier om en udiagnostisert oppvekst er utviklet på eget forlag, Daphne, sammen med Flesvigs manager og forretningspartner, Laila Robe Ludvigsen. Boka gis ut i samarbeid med Bonnier Norsk Forlag.

– Herman har ønsket å gjøre noe for barn og unge som er i samme situasjon som han. Han er mye mer enn en komiker, og liker å ha full kunstnerisk frihet og eierskap til sine egne prosjekter. Han har lenge hatt et stort ønske om å fokusere sin tid, energi og kreativitet på å utvikle og produsere prosjekter han har lidenskap for, sier Ludvigsen.

Blant Norges viktigste forbilder

– Herman Flesvig er blant Norges viktigste forbilder, og Bonnier Norsk Forlag er utrolig stolte av å gi ut en bok med ham og unike Erlend Loe, sier Bonniers redaksjonssjef for sakprosa, Andreas Hatlevik, og legger til:

– Det gir det en ekstra dimensjon at boka behandler et så viktig tema – at Herman ufarliggjør det å være litt annerledes. Dette er en bok for barn mellom 5 og 155 år.

Boka er illustrert av anerkjente Bård Sletvold Torkildsen, og lanseres i oktober.