Her er høstens debutanter

Det blir ingen bokhøst uten debutanter, og også i år utkommer det en mangfoldig bukett av nye stemmer. Her er et utvalg av høstens skjønnlitterære debutanter.

Ida Elise Broch: Asapiens (Pitch)

Ida Elise Broch er skuespiller, og mest kjent fra Netflix-suksessen «Hjem til jul». Denne høsten debuterer hun med en diktsamling om kjærlighet, og det er spesielt unge voksne Broch ønsker å treffe med diktene i Asapiens. «Når verden blir for stor og føles kaotisk. Når det føles som om kroppen sprenges – men det viser seg at du bare er forelsket. Når krig blir hverdag, når helvete er nærmere enn himmelen. Når alt er helt sykt. Når alt er digg. Når det viser seg at det går bra til slutt.»

Kirsti Eline Torhaug: Fornuftens skjøre grense (Pitch)

Kirsti Eline Torhaug er norsk skuespiller bosatt i Stockholm. Hun er utdannet ved Statens teaterhøgskole og har jobbet med teater, film, tv og musikk, både i Skandinavia, USA og Argentina. Fornuftens skjøre grense er hennes debutroman, og det er første bok i en planlagt trilogi. Per vokser opp i små kår utenfor Oslo og drømmer om å en dag å reise til Amazonas. Men andre verdenskrig og livet kommer mellom ham og drømmen. Men den holder ham oppe gjennom en barndom fylt av kjærlighet, men også bitterhet og svik, lange år i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under krigen og i en vanskelig etterkrigstid, der han stadig stilles overfor spørsmål som: Hva er et menneske? Hva er normalt? Hva er galskap? Hva er meningen med livet?

Kjersti Bergersen: Palliasjon (Aschehoug)

Kjersti Bergersen debuterer denne høsten med en novellesamling. Menneskene i Palliasjon preges av at noe mangler. Forlaget skriver følgende om handlingen: «De lengter etter noe de har mistet, eller noe de aldri har fått. Kanskje de er i ferd med å miste noe, og strever med erkjennelsen av at det beste ligger bak dem. Det er ikke alle mangler i livet man kan bøte på. Iblant handler livet mest om å holde ut.»

Ingrid Brækken Melve: Avstøtning (CD)

Ingrid Brækken Melve er salmedikter og teolog, har vært menighetsprest og er PhD-stipendiat i teologi. Avstøtning er hennes første roman. Rebekka våkner opp på sykehuset etter en hjertetransplantasjon. Kroppen har aldri vært hennes egen, men et redskap som Gud har vist seg fram gjennom. Det tette, sammenvevde forholdet til Gud er for henne noe vakkert, og noe som gir en mening og sammenheng i livet. Men samtidig opplever hun at Gud blir sint på henne når hun søker nærhet hos andre mennesker, uten tanke på Gud

Toto Hølmebakk: Almakolender (Tiden)

Toto Hølmebakk er dr.philos. og spesialist i kirurgi. Almakolender er hans debut, og diktsamlingen har tre deler. I «Almanakk» forenes meteorologi og poesi i 12 kenetter, en verseform knapt dyrket utenfor en eksperimentell krets i Paris på slutten av forrige århundre. «Konsonanter» er et mellomspill på åtte dikt, heller ikke det et tilfeldig tall. «Kalender» henspiller på Den republikanske kalender, opprettet under den franske revolusjon med nye måneder, navngitt av poeten Fabre d’Églantine og gartneren André Thouin.

Thomas Stene-Johansen: med stor og stum k. (Oktober)

Diktene i med stor og stum k handler om en nær venns død og et jegs sorgprosess og erindring som følge av dødsfallet. Tekstene kretser rundt barndommen og ungdomstiden til to gutter: jeg-ets og vennens delte stunder, deres vennskap og kjærlighet for hverandre. Det er et ungt og slentrende univers, som samtidig rommer en sår bearbeidelse av tap. «med stor og stum k er et lyrisk verk med narrativt driv og raskt tempo, skrevet i et muntlig, rytmisk, stilsikkert og gripende språk», skriver forlaget.

Signe Holm: Godset (Oktober)

Signe Holm er født i Danmark og bosatt i Oslo. Hun er utdannet fra Forfatterstudiet i Bø, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning i Göteborg. Hun debuterer til høsten med romanen Godset, som av forlaget blir beskrevet som «en stor og kraftfull roman om en øgle, en krabbe og et barn.» Den handler om en bror og en søster og kompliserte familieforhold. Om å være syk og ikke være syk nok. Om løgner og drømmer. Om hjem og hjemløshet i provinsen i Danmark og i byen i Norge. Om språk og kallenavn. Og om ordene som siver inn i de nærmeste relasjonene våre.

Maria Horvei: Gratulerer med dagen (Gyldendal)

Maria Horvei er skribent, kritiker og forlagsredaktør. Hennes debut utspiller seg på selveste nasjonaldagen. I bygda er flagget heist, skjorter strøket, og ut av husene stiger folk og alle skal de feire. En er kommet tilbake til hjembygda for å holde tale for dagen, en har stålsatt seg for pliktene som følger med vervet som leder for 17. maikomiteen. En skal snart reise langt vekk, en annen forsøke rå finne igjen en plass han egentlig aldri har hørt til.

Hege Blom: Eg reisar aleine (Samlaget)

Eg reiser aleine handler om minne og drømmer, og at livet stadig kan by på nye sjanser. Mer bestemt handler det om Mari som blir invitert til Hawaii, der ungdomskjæresten Leo og vennen Todd bosatte seg på 1970-tallet. Hun bestemmer seg for å ta turen, og når møtet med Leo nærmer seg oppstår det følelser hun ikke var forberedt på. Hvordan blir det å møtes etter alle disse årene?

Eira Søyseth: Farget flekket nå (Cappelen Damm)

Eira Søyseth er litteraturviter, bosatt i Bergen. Til høsten utgir hun dikt om å være ung kvinne i dag, om konsentrasjon og forstyrrelser, om den påtrengende, altoppslukende, intense verdenen man må finne sin plass i. I diktsamlingen stiller hun spørsmål som: Hva betyr størrelser som arv og slekt? Hvilke utsider må man utforske for å finne ut av ens indre? Jeget i diktene søker å forstå seg selv i et kaotisk nå, men er farget og flekket av fortid og nåtid, av familie og av blikk, både andres og ens eget.

Anette Hemming: Kartografen (Aschehoug)

Anette Hemming debuterer med krimboken Kartografen, hvor etterforsker John Persvik sliter med å finne et motiv og en mulig drapsmann til et bestialsk drap på en tobarnsmor i et velstående nabolag i Bærum.

Robin van de Walle: Han, Solo (Cappelen Damm)

Robin van de Walles debut blir av forlaget beskrevet som «oppsiktsvekkende». Den beveger seg høyt og lavt tematisk; her er Star Wars og Titanic, verdensrommet og havbunnen, språkfilosofi og Grindr-sex. Han, solo begynner som klassisk breakup-roman. Robin er 26 år og har blitt forlatt av mannen han trodde var den rette. Bruddet åpner for en litterær utforsking av eget liv og bakgrunn, og det å være skeiv utlending i Norge.

Leander Djønne: Oskespiralen (Oktober)

Leander Djønne er bildekunstner, lærer og gårdbruker fra Hardanger. Oskespiralen er hans første roman, og det er en fortelling om to brødres oppgjør med fortiden. «I Leander Djønnes særeigne prosa blir valden og raseriet som gjennomstrøymer denne slekta skildra med nådelaus kraft», skriver forlaget.