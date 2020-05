Flere får sluke bøker

Bokslukerprisen utvider med to nye trinn. 120.000 nye elever får delta.

Bokslukerprisen har lenge vært forbeholdt elever på 6. trinn, men takket være økte midler fra Utdanningsdirektoratet kan prisen nå utvides til å gjelde 5., 6. og 7. trinn til høsten. Troels Posselt, prosjektleder for Bokslukerprisen i Foreningen !les, er svært fornøyd med å kunne utvide tilbudet.

– Vi er utrolig glade for at Utdanningsdirektoratet nå bidrar til at alle barn på mellomtrinnet kan få være med på Bokslukerprisen. Vi vet at leselyst og engasjement for lesing er kjempeviktig for barn i denne aldersgruppa, sier han.

Svingen fikk prisen

I Bokslukerprisen får alle påmeldte elever en egen antologi med ti utdrag fra norske bøker for aldersgruppen 10-12 år. I løpet av høsten leser og stemmer elevene fram fem superfinalister. Disse fem superfinalistene leses så fra perm til perm av utvalgte juryklasser fra ulike steder i landet. Juryklassene stemmer deretter fram sin favoritt. Forrige uke ble Arne Svingen tildelt Bokslukerprisen 2020 for romanen En himmel full av skyer (Gyldendal 2018). Påmelding til Bokslukerprisen neste skoleår er nå åpnet.

Frist 15. juni

–I arbeidet med høstens antologi har vi fått god hjelp av 27 anmelderklasser. Antologien kommer til å inneholde en spennende bokliste med kvalitetstitler innen ulike sjangere: spenning, humor, drama, tegneserier med mer. Vi lover gode leseopplevelser for alle klasser som går inn på nettsidene til Foreningen !les og melder seg på innen fristen 15. juni, sier Posselt.