Ferie? Mojitos, bading, sol – og et kyss

Tania Michelet kommer med bok om sin vei fra Mao til Gud, men først er det hjemmesommer i hagen i Moss.

– Hvor tilbringer du ferien?

– På hjemmekontoret og i hagen! Jeg er særs hjemmekjær og mine venner kaller meg en ordentlig kjerring. Jeg elsker å lese, se film, strikke, bake og lage mat for øvrig. Samt å tusle rundt i hagen med min katt Noldus i hælene. Håper imidlertid på en tur til Tyskland når grensene åpner. Har tyske aner, og ergo en noe tvilsom forkjærlighet for det landet. Og til høsten blir det tur med datteren min til en destinasjon ingen av oss har vært. Det er en tradisjon.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Vi er en vennegjeng som avventer om det blir noe middelhavscruise på oss i august. Du leste riktig: middelhavscruise. Så gammel har jeg altså blitt.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Mojitos. Bading. Sol. Og et kyss når den går ned, det må man kunne ønske seg!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jesus, av Tomm Kristiansen, som blant annet gir oss innsyn i hvor mye Jesus kranglet med moren sin, samt hans karrière som håndverkerlærling hos Josef! Samt Da Gud skiftet mening, av Tomm Kristiansen og Trond Bakkevig. Den omhandler blant annet kirkas engasjement mot apartheid. Under apartheid smuglet flere norske biskoper penger med seg inn i Sør-Afrika til ANC, for eksempel. Veldig interessant! Videre; en nylesning av Behns legendariske Trist som faen. Tilslutt: min egen nye bok, Min egen vei – fra Mao til Gud (Vigmostad & Bjørke), som lanseres 12. oktober i år, den ligger øverst i bunken. Den leser jeg jo hele tiden under skrivingen, til det kjedsommelige. Men noe bedre enn den kommer jeg aldri til å skrive!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Reker, loff, smør og majones. Og Dom Perignon! Jeg kunne ha klint til og sagt hummer, men jeg er så til de grader dyrevenn at jeg er motstander av hummerkoking. Til gjengjeld er jeg en stor tilhenger av sjampanje!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Leonardo di Caprio. Ingen over, ingen ved siden.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Pappa, for hans innsats med En sjøens helt. Som han skrev på til langt inni døden.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Gitt et stort postKorona stipend til alle Norges utgitte forfattere!

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Det sosiale.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hva er den mest overraskende siden ved meg, som få vet om? At jeg har vært annenpilot på småfly da jeg bodde i Zambia i en årrekke. Mine idoler er Kenyas Beryl Markham (den første kvinne som fløy over Atlanteren, i en Tigermoth) og Karen Blixen (som har udødeliggjort flyvning over Afrikas savanner i sin bok Den afrikanske farm), så da kunne jeg jo ikke være snauere enn at jeg selv lærte å fly!