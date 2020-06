Barrøy-trilogi blir kvartett

Roy Jacobsen klarte ikke å legge Ingrid til side. Til høsten kommer bok nummer fire.

Roy Jacobsen har skaffet seg en stor leserskare og høstet mye kritikerros for sine fortellinger om Ingrid Barrøy og folkene på Helgelandskysten. Det startet i 2013 med romanen De usynlige, og deretter kom Hvitt han og Rigels øyne. Totalopplaget for Barrøy-trilogien har passert en halv million.

Roman om ansvar og foreldreskap

Men nå blir det ikke lenger med den planlagte trilogien. Jacobsen og forlaget Cappelen Damm melder at bok nummer fire – Bare en mor – kommer til høsten.

Denne fjerde boken blir ifølge forlaget en roman om ansvar, foreldreskap og oversette sider ved vår nære fortid. Med en usedvanlig kvinne i hovedrollen. Etter en lang reise er Ingrid tilbake på Barrøy. Livet er tilsynelatende stabilt, men krigen kaster fortsatt lange skygger over landet. Kollaboratører får unngjelde, andre ønsker desperat å glemme.

En dag kommer en fem år gammel gutt til øya, og kort etter forsvinner hans far på mystisk vis. Ingrid tar igjen ansvaret – hva er det med Mathias? Som fra nå av blir en sentral del av Barrøysamfunnet, sammen med Ingrids kjødelige datter, Kaja.

Internasjonal suksess

Også utenfor landets grenser har Roy Jacobsen skaffet seg mange lesere med Barrøy-romanene, og utgiverrettighetene er solgt til over 20 land. Ingvild Haugland Blatt, leder av Cappelen Damm Agency, kan fortelle at interessen rundt bøkene til Roy Jacobsen, og da spesielt Barrøy-triologien, har vært markant høyere etter at De usynlige ble nominert til Man Booker prisen og Dublin Literary Award.

– Dette er noen av verdens viktigste litterære priser. Listen over nominerte forfattere er noe alle forleggere med respekt for seg selv orienterer seg etter og nominasjonene viser akkurat hvor universell litteraturen til Roy Jacobsen er. Rettighetene til Bare en mor er allerede solgt til Polen og vi opplever stor interesse for boken hos opsjonsforleggerne vi har snakker med til nå. Med Bare en mor ser vi en ny suksess på det internasjonale markedet, sier Haugland Blatt.

(Foto: Maja Hattvang)