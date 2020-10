LYRISK: Høstferie og jaktsesong med fint vær over store deler av landet og vakre solnedganger – ikke minst på sosiale medier.

Samtidig har vi lagt sommeren bak oss. Få steder er dette så vemodig uttrykt som i Herman Wildenveys finstemte dikt «Fergemann tid»: – Og tiden ror i sin vante ring og legger en sommer bak.

En fabelaktig olle for lyrikk er den meget hyggelige facebook-sida til den gamle Orientering- og Dagbladredaktøren, nå vinimportøren, Kjell Cordtsen. På siden publiserer Cordtsen blant annet Ukens dikt med kommentarer. For noen uker siden fortalte Cordtsen at det til den rotløse Herman Wildenveys (1885-1959) 40-årsdag ble startet en innsamlingsaksjon for å gi den omflakkende dikteren og hans kone, Gisken et fast sted å bo:

«Knut Hamsun og to tidligere statsministre – Gunnar Knudsen og Johan Ludwig Mowinckel – støttet aksjonen. Og Hergisheim – Hermans og Giskens heim – ble reist i Stavern.

Hermans fire halvbrødre, Peder, Jakob, Andreas og Hans Portaas, var snekkerkyndige og skulle stå for byggingen. Herman skulle også være med og ta i et tak. Men dikteren likte seg bedre på det nærliggende Hotel Wassilioff. Så en formiddag da han nettopp hadde skjenket sitt første glass, sto fire menn i døren og glodde olmt.

– Herregud, sukket Herman, – det er første gang jeg har opplevd at tømmermennene innfinner seg før rusen!» Har du Tidal kan du her høre Birgitte Grimstad tolke Fergemann tid til musikk av Geirr Tveitt. Fergemann tid Gå inn i din høstlige haves port

og lytt i den stille kveld.

Det er som du hører en båt ro bort

og båten er jorden selv. Den legger ut fra en sommers strand

med sommerens liv ombord.

Og tiden, tiden er fergemann

som puster og ror og ror. Det er som et ekko rundt omkring

av svinnende åretak.

Og tiden ror i sin vante ring

og legger en sommer bak. Blomster og vekster og busker og trær

– står som de ikke tør

å spørre hvor kursen i kvelden bær,

men luften omkring dem spør: Hvor ror du hen, du jordens båt,

fergemann Tid – hvorhen?

Og haven suser forgrått og våt:

Kommer du snart igjen? Herman Wildenvey Herman Wildenvey, «Mine sangers bok. Dikt i utvalg», (Gyldendal, 1950) Birgitte Grimstad, «Tonen. Birgitte Grimstad synger Geir Tveitt», (Mudi, 2008) Les også: «En lampe på bordet brenner»