Fem ferske skjønnlitterære

Advokat Leo Vangen er forelsket i Lars Lenths aktuelle roman. Les om ny og spennende skjønnlitteratur her.

– Det er jo et mål for meg at leserne skal lese bøkene mine på grunn av måten jeg forteller en historie på – ikke fordi plottet er så genialt eller fordi det underliggende temaet er så «viktig». Jeg vil jo først og fremst underholde, men hvis folk får med seg litt ny innsikt om vindmølleparker, Rolling Stones og Resett på kjøpet, er jo det suverent, sier Lars Lenth om sin nye roman Norske tilstander (Kagge)

Lenth har tidligere utgitt romaner med skråblikk på ulike aspekter ved den norske væremåten. Og den nye utgivelsen foregår i samme univers som de tidligere Menn som hater ulver, Den norske pasienten og Brødrene Vega.

– Jepp, det er samme univers. Den konfliktskye advokaten Leo Vangen og den konfliktsøkende eks-torpedoen Rino Gulliksen har viktige roller, men de må finne seg i å dele rampelyset med den dysfunksjonelle familien Fostervold fra Selje på Stadlandet, sier Lenth, og legger til at stilen er lik som i de foregående bøkene:

– Det er en blanding av mørkt og lyst, høyt og lavt, karikert og realistisk. Jeg vil at folk skal kunne lese den uten å ha lest de foregående tre – men at folk som kjenner universet, skal få litt ekstra.

Arvedrama på Stadlandet

– Leo Vangen er forelsket. En stund virker Anita Fostervold fra Stadt som alt han har drømt om, men det er før hun begynner å oppføre seg snålt, og før han treffer moren, 84 år gamle Agnes Fostervold – eks-akademiker, rasist og pasjonert Rolling Stones-fan. Hun driver vindmøllepark på Hoddevik-fjellet og asylmottak i det gamle familiehotellet i Selje, forteller Lenth om bokens handling.

Nok en gang er det en helnorsk konflikt som står i sentrum.

– Når vi kommer inn i historien, er mottaket tomt. Myndighetene har skrudd igjen krana. Matriarken vil selge både hotellet og vindmølleparken og flytte tilbake til Oslo. De skadeskutte barna, Bill, Charlie og Anita, posisjonerer seg. Men for at salgene skal gå i orden, må Agnes Fostervold først kvitte seg med den afghanske familien i kjelleren og den brysomme leieboeren i steinbua på nabotomta – en eksentrisk type i bar overkropp og gul sydvest som kaller seg «Even».

Kvalitetstid på Document, HRS og Resett

– Hvorfor har du valgt tittelen Norske tilstander, som jo er et spill på det noe negative begrepet «svenske tilstander»?

– Agnes Fostervold er veldig ivrig i kommentarfeltene på Document, HRS og Resett, så jeg har tilbragt mye kvalitetstid der inne de siste to årene. Alle argumentene og synspunktene hennes er hentet direkte derfra.

På disse nettsidene ble Lenth overrasket over holdningene som florerer i disse nettforumene.

– Forbausende mange nordmenn er hellig overbevist om at vi er i ferd med å få «svenske tilstander» i Norge, at det bare er et tidsspørsmål før muslimene kommer og tar oss. Dette syns jeg er interessant, at dette skjer i Norge i 2020 – bare noen år etter Fjotolf Hansen, i det som må være et av de rikeste og mest velfungerende samfunnene i verdenshistorien.

Her har vi samlet et knippe skjønnlitteratur du kan glede deg over i tiden fram mot vår:

Lars Lenth: Norske tilstander (Kagge)

Lars Lenth er aktuell med et arvedrama satt til et forblåst hjørne på Stadlandet. I Norske tilstander (Kagge) har den gamle enken Agnes av økonomiske årsaker, omgjort hotellet sitt til et asylmottak. Her holder hun fanget den afghanske familien Faisal, som oppvarter henne til alle døgnets tider. Hun eier dessuten en stor strandtomt hun vil selge til utenlandske investorer som vil bygge Nord-Europas største vindmøllepark. Men for å få solgt tomten, må hun bli kvitt leieboeren på nabotomten, en mann som kaller seg Even. Dette er en mørk og humoristisk roman, i samme gate som Lenths tidligere suksesser Brødrene Vega og Menn som hater ulver.

Kim Leine: Dansk standard (Cappelen Damm)

Den dansk-norske forfatteren Kim Leine fikk sitt store gjennombrudd i 2013, med Profetene fra Evighetsfjorden. Han ble samme år tildelt Nordisk råds litteraturpris for romanen. I både den, og de to påfølgende bøkene, er handlingen satt til Grønland i fortiden. I hans nye roman presenterer heller Leine leserne med en grøsser, hvor et søskenpar opplever å bli hjemsøkt av fortiden.

Hovedpersonen E lever et innesluttet liv, hvor han vier all sin tid til bedriften Dansk Standard, som standardiserer størrelsen på alt fra handlevogner til sokler på lyspærer. Søsteren Mette mener E sørger for at kaos holdes i sjakk. Mette er selv lege, men plages av et mørkt sinn og har flere selvmordsforsøk bak seg. Når hun en dag blir innlagt på sykehus med livstruende blodtap etter å ha foretatt en abort på seg selv, rakner alt for E. Han merker en aggresjon trenge seg på, og han må stille spørsmål ved sin egen identitet.

Trygve Skaug: Ikke slipp (Cappelen Damm)

Trygve Skaug hadde stor suksess med sin seneste bok, Følg med nå. Boken har hittil solgt i mer enn 10.000 eksemplarer, og tilbragte i fjor mange uker på bestselgerlistene. BOK365s anmelder skrev: «Skaug åpner lyrikkrommet til nye grupper som den tradisjonelle dikterstanden lenge har valgt å overse.» Skaug er også kjent som Instagram-poet, hvor han på sin egen konto deler dikt med 110.000 følgere.

I år er Skaug ute med nok en bok. I Ikke slipp skriver han om kjærlighet, trøst og lengsel – på en måte som mange kan kjenne seg igjen i.

Ravn Lanesskog: Fridtjof Hansens dagbok (Aschehoug)

Ravn Lanesskog er utdannet manusforfatter ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Han har tidligere skrevet manus til storfilmene «Birkebeinerne» og «Amundsen». Debutboken hans handler om å bli synlig som menneske og forfatter. Fridtjof har vokst opp i farens antikvariat, og forlest seg på klassisk litteratur. Sulten og kledd i en skitten pyjamas, på jakt etter kvinnen han har elsket hele sitt liv, vandrer han rundt i Oslos gater, hvor virkeligheten og bøkenes verden glir over i hverandre. En stillingsannonse vekker hans nysgjerrighet, og han bestemmer seg for å ta opp kampen mot flere norske samtidsforfattere, blant annet ved å søke på en stilling ingen vet hva går ut på.

Les hele vår anmeldelse her: Befriende og morsom nok

Marit Daaland Lesjø: Epikrise (Aschehoug)

Nok en av Aschehougs skjønnlitterære debutanter kan leserne nå glede seg over å bli kjent med. Marit Daaland Lesjø jobber til daglig som frilansskribent, foredragsholder og driver twitter-kontoen @GrusommeMarit. Hun har vært åpen om sin bipolare lidelse, og tekstene hennes er ofte en blanding av personlige erfaringer og faglig kunnskap.

Hennes debutroman er i følge forlaget «ikke en spesielt vakker kjærlighetshistorie». Hovedpersonen møter houllebecq_1234 – en 46 år gammel mann, på dateingsiden Sukker.no. Hun vil inngå i et ordentlig kjærlighetsforhold, men hans behov skal vise seg å være helt andre enn hennes. Og dette får konsekvenser.