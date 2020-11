Suzanne Kaluza (bildet) og Litteraturhuset får med seg Forleggerforeningen og Forfattersentrum på årets debutantdager.

Forleggerforeningen og Forfattersentrum har inngått et samarbeid med Litteraturhuset om De store debutantdagene, flagger de tre i en felles pressemelding i dag. Målet er å løfte en ny generasjon forfatterstemmer.

– Lesing faller, især blant unge. Skal vi lykkes i å snu trenden er det avgjørende at vi klarer å dyrke frem og beholde en ny generasjon forfattere som kan fortelle historier relevante for en ny generasjon lesere. Vi er derfor veldig glade for å samarbeide med Litteraturhuset om Debutantdagene, sier direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

– Sårbar forfatterøkonomi

Leder i Norsk forfattersentrum Ingvild Herzog påpeker at en allerede sårbar forfatterøkonomi har fått en alvorlig knekk under korona, og at dette rammer de forfatterne som ikke allerede er etablerte tyngst.

– Vi ser en tendens til at når færre kan lage arrangement er det de forfatterne som allerede er kjent som prioriteres. Derfor er det avgjørende å gjøre et felles løft for debutantene, understreker Herzog.

– Nedprioriterer anmeldelser

Dette er trettende året Litteraturhuset arrangerer De store debutantdagene, der alle som debuterer skjønnlitterært for voksne i løpet av året, blir invitert. I år vil etablerte forfattere som Vigdis Hjorth, Steinar Opstad, Mikkel Bugge, Marie Aubert, Ragnar Hovland, Kristina Leganger Iversen og Tove Nilsen lese manusene til sine nye kollegaer, og introdusere dem når de skal lese høyt fra debutboka.

– I en tid hvor forlag og kritikere i økende grad fokuserer på de store forfatternavnene, og media nedprioriterer anmeldelser, er dette en satsning som blir stadig viktigere, sier leder på Stiftelsen Litteraturhuset Susanne Kaluza.

Gull i mørk tid

Herzog understreker at det å bli kjent med årets debutanter er det viktigste alle som er glade i og opptatt av samtidslitteraturen kan gjøre:

– I debutantene finnes håpet, det nye, det ferske, det utfordrende og det spennende. Årets debutanttreff er dermed den viktigste muligheten vi alle har for å finne gull i en ellers mørk tid.

Også de etablerte forlagene bidrar til at Debutantdagene kan finne sted.

Flere av årets introdusører, deriblant Bugge, Aubert og Leganger Iversen, har i sin tid blitt introdusert under debutantdagene på Litteraturhuset. Nytt av året er at arrangementet blir heldigitalt, siden smittevernreglene for Oslo kommune for tiden forbyr alle publikumsarrangementer. Det er også forbudt å lage digitale arrangementer med mer enn en person pluss tekniker i samme rom, slik at opptak for dem som ikke kan ta opp selv hjemme må skje en og en i nøye planlagte etapper.

Krevende arrangement

– Det er svært krevende å lage et heldigitalt arrangement med mer enn 50 debutanter og ti introdusører, derfor er vi utrolig takknemlige for støtten fra Forleggerforeningen og Forfattersentrum, som gjør det mulig for oss å gjennomføre debutantdagene også i år, sier Kaluza. – Fordelen er at arrangementet dermed også kan sees nasjonalt. Her får du innsikt i samtlige av årets debutanter på ett brett.