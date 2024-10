LYRISK: Vi stiller oss i rekken av gratulanter til årets vinner av Nordisk råds litteraturpris. Nils Fredrik Dahl får prisen for fjorårets roman «Fars Rygg». Romanforfatter - ja, men vi bør ikke glemme at han er også en benådet lyriker.

Da Niels Fredrik Dahl fylte 50 i 2017 ga Forlaget Oktober ut en samling av hans dikt. Blant disse finner vi et dikt som kan ha vært en tidlig ansats til fjorårets roman.

Følgende stod å lese her i bladet sommeren 2017:

Vi må tilbake til Tarjei og Halldis Moren Vesaas for å finne et like markant ektepar i norsk litteratur. Linn Ullmann fylte i fjor 50, mens ektefellen Niels Fredrik Dahl nå i mai rundet 60.

I anledning jubileet har Forlaget Oktober samlet Niels Fredrik Dahls tre seneste diktsamlinger – Antecedentia (1995), Min tredje muskel (1999) og Vi har aldri vært her før (2011) – i en og samme nyutgave: Dette er et stille sted – Dikt 1995-2017. Boken inneholder også et lengre, nyskrevet dikt, samt etterord av Rune Christiansen.

Niels Fredrik Dahl debuterte i 1988 med diktsamlingen I fjor var litt av en natt. Senere har han også utgitt romaner, noveller, gjendiktning og skuespill. For romanen På vei til en venn (2002) ble han tildelt Brageprisen, og for skuespillet Som torden fikk han i 2002 Ibsenprisen.

Om samlingen Vi har aldri vært her før skrev Helge Torvund: – Eg har teke opp denne boka like etter at eg vakna om morgonen. Missa ho ut or hendene når eg sovna om kveldane … «Vi har aldri vært her før» viser side for side korleis poesien kan leggja til side lag etter lag av røynd og erfaring, for å nærme seg det pulserande, skjelvande i oss som er så ugripeleg og ufatteleg viktig … urovekkande vakkert.

Niels Fredrik Dahl er en dikter å ta med seg inn i sommeren. Fra samlingen henter vi denne søndagens dikt, urovekkende vakkert:

FAR

Han gikk ofte rundt i gatene der vi bodde, kanskje han traff oss, kanskje han

fikk et glimt på lang avstand av noen som kunne vært en av oss, han la veien

gjennom parken og forbi barnehagen og små gutter og jenter snakket storøyde

med ham gjennom gjerdet, men han var så nærsynt at han ikke visste om den

blonde luggen borti sandkassen tilhørte den han var kommet for å se, men

vinket med stokken for sikkerhets skyld, han ringte oss med umulige spørsmål,

for å høre stemmene våre aldri for å høre svarene, jeg tror ikke jeg tror på

engler, jeg tror ikke jeg tror på et liv etter døden, men av og til kan jeg høre ham

stryke langs husveggen og av og til kan jeg tro jeg er helt alene

—

Niels Fredrik Dahl, Dette er et stille sted – Dikt 1995-2017 (Oktober, 2017)