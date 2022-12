LUKE 24: Erlend Loe har ingen spådommer for det nye året, men slår et slag for å innføre litteraturkonsulenter i skolen.

Han står bak to av høstens store bestselgere. Både En julefortelling og Herman befinner seg nok i skrivende stund under flere juletrær over hele det ganske land. Selv gir han bort sakprosa og fransk litteratur. – Hvor tilbringer du jula i år? – Hjemme. Med mye besøk. – Det blir ikke jul uten … hva? – Jeg håper på å få meg en god sykkeltur i marka på julaften formiddag. Utover det er jeg åpen for mangt og meget. Har ikke så mye som absolutt må være til stede. – Hva har vært årets store leseopplevelse for deg? – Av nye bøker vil jeg si Edouard Louis´ Changer Methode. Den kom nettopp på norsk og heter Forandre seg. Metode, oversatt av Egil Halmøy. – Av eldre bøker er Thomas Manns Trolldomsfjellet det beste jeg har lest i år. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år? – David Graeber og David Wengrow: Begynnelsen til alt, Edouard Louis: Forandre seg, Metode og Quentin Tarantino: Cinema Speculation. – Hva er den beste julegaven du noensinne har fått? – Et kjærlighetsdikt. – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023? – Det aner jeg ikke. Og det aner ingen andre heller. Det er noe av det jeg liker best med kultur. Man vet aldri hva som kommer. Og det er ofte ikke det som får mest oppmerksomhet som er det mest interessante. – Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært? – Norske elever leser altfor lite. Jeg ville ha reformert norskfaget radikalt. Det bør leses en mengde bøker. Vi gjør ungene våre en bjørnetjeneste ved å la dem lese mindre enn tidligere generasjoner gjorde. – Det fins ikke én bok som passer til alle. Jeg ville ha ansatt litteraturkonsulenter på skolene. Som etter samtaler med hver enkelt elev kunne ha laget en relevant leseliste for dem. – Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge? – Opprettholdelse og utvidelse av innkjøpsordning for både skjønnlitteratur og sakprosa. – Sterk økning av stipender for alle typer og kunstnere. – Massiv økning i satsing på norsk film, og ansettelse av bransjefolk, ikke økonomer, i ledende stillinger på filminstituttet. – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott? – Prøysen, helt soleklart. 0 Delinger