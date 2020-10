Fabel: Horst & Enger i topp

Jørn Lier Horst og Thomas Engers samarbeidsprosjekt var den mest populære tittelen i Fabel forrige måned.

Det er spesielt krim – brukerne av Fabels-strømmetjeneste ville ha i september. Åtte av de femten mest populære titlene var nettopp krim eller thriller, og den mest populære var Jørn Lier Horsts og Thomas Engers Røykteppe (Capitana).

I likhet med topplista for september fra Storytel, merker man seg at Strawberry-konsernets satsing på lydbøker også her bringer frukt. Tre titler av de femten på topp i Fabel er fra Strawberry. Forlaget topper dermed begge de to dominerende strømmetjenestene for lydbøker i september.

Fabel – September – 2020

Fabel Forfatter Tittel Forlag 1 Jørn Lier Horst og Thomas Enger Røykteppe Capitana 2 Nina Lykke Full spredning. En legeroman Oktober 3 Håkan Nesser De venstrehendtes forening Gyldendal 4 Hans Rosenfeldt En høyere rettferdighet Aschehoug 5 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 6 Jørn Lier Horst og Thomas Enger Nullpunkt Capitana 7 Marianne Storberg Bli hos meg Aschehoug 8 Asle Skredderberget Smertehimmel Gyldendal 9 Zeshan Shakar Tante Ulrikkes vei Gyldendal 10 Asle Skredderberget Metallmyk Gyldendal 11 Jeff Kinney En pingles dagbok. Greg Heffleys dagbok Gyldendal 12 Sven Petter Næss Den stille uke Aschehoug 13 Sissel Gran Inni er vi alltid unge Aschehoug 14 Jarl Emsell Larsen og Jørn Lier Horst Kodenavn Hunter Capitana 15 Jørgen Brekke Menneskehunger Gyldendal