Et realt Zebra-byks

BRANSJESTATSTIKKEN: Det er morsomt med nykommere i bokbransjen, men det hører til sjeldenheten at de går rett til topps i en kategori.

I noen år eide de hele generell-Boklista. Uke etter uke kunne man la pekefingeren gli nedover bestselgerlister, hvor det hele veien sto Spektrum i høyremargen. Men alle historier har en slutt. I mars i fjor var Spektrum-gründer Cyrus Brantenberg og kona Elin Brantenberg klare for å starte et nytt kapittel. Sammen lanserte de forlaget Zebra. Resultatet kan vi lese allerede ut av Bransjestatistikken for 2019, hvor det lille forlaget dundrer rett til topps innenfor oversatt sakprosa for barn – en mule foran Cappelen Damm og Gyldendal. De to nevnte storforlagene er derimot de største i kategorien norsk sakprosa for barn, hvor ingen av de øvrige forlagene oppnår registrert minstenivå (5 mill. kr) i fjorårets oversikt.

Markedsandeler 2019 (2018 i parentes)

Bokgruppe 3.3 Sakprosa for barn

Cappelen Damm 33,5 (34,2) Gyldendal 23,4 (-)

Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn

Zebra Forlag 24,9 (-) Cappelen Damm 23,4 (25,2) Gyldendal 23,1 (-)

(Kilde: Bransjestatistikken 2019, omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen)

Bildet: MED ZEBRA-SUKSESS: Cyrus Brantenberg og kona Elin Brantenberg.