Deichman Bjørvika har fått ny attraksjon: Framtidsbibliotekets stillerom.

«Vi skapte Stillerommet med trærne som ble felt i skogen og som fortsatt gir fra seg lukten deres. Stemningen er nøkkelen til designet. Vi har forsøkt å skape en følelse av ro, fred, et tankefullt sted som lar fantasien reise til skogen, til trærne, skrivingen, dyp tid, de usynlige forbindelsene, mysteriet», sier Katie Paterson, kunstneren bak Stillerommet.

Nå kan du ta turen opp til femte etasje i Deichman Bjørvika for å oppleve et nytt rom i det moderne biblioteket. Rommet er bygget av furutrær fra Nordmarka, og skal i følge Deichman være «et sted for ettertanke».

– Et fabelaktig kunstverk

Den offisielle åpningen for Stillerommet fant sted søndag formiddag. Søndagen ble innledet av en skogstur, hvor publikum kunne slå følge med Framtidsbibliotekets nye forfattere, Karl Ove Knausgård, Ocean Vuong og Tsitsi Dangarembga. Turen gikk til Framtidsbibliotekskogen – en bit av Nordmarka gitt av Oslo kommune til framtidsprosjektet. Her vokser trærne som en dag skal bli papiret tekstene i Framtidsbiblioteket trykkes på.

Fremme ved destinasjonen overrakte de tre forfatterne sine nyskrevne tekster til Stiftelsen Framtidsbiblioteket og Oslo-ordfører Marianne Borgen. Men det er ikke her tekstene skal ligge frem til 2114. De skal nemlig ligge i Stillerommet på Deichman Bjørvika, i hver sin skuff.

– Stillerommet er del av et fabelaktig kunstverk. Hvert øker Framtidsbibliotekets samling i stillerommet med ett verk. Vi er stolte og glade for samarbeidet med Future Library. Som bibliotek er det jo jobben vår å ta vare på litteraturen og å fremme kunst og kultur, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika, som fra i år med i styret for stiftelsen Future Library.

Se video fra åpningen her: