Skroter Costa Book Award

Uten noen forklaring på hvorfor, legger Costa ned sin populære litteraturpris. "Overraskende", skriver The Bookseller.

1. februar i år ble Costa Book Award tildelt poeten Hannah Lowe, for diktsamlingen The Kids. Lite visste noen at dette ville bli siste gang prisen deltes ut.

Rett før helgen kom nemlig nyheten, som det britiske bransjemagasinet kaller «overraskende»: Costa Book Awards legges ned.

«Vi er utrolig stolte av å ha spilt en rolle i å støtte noen av de bestselgende forfatterne de siste femti årene, så vel som å bane vei for nye og mangfoldige stemmer, som takler et bredt spenn av ulike tema og ideer, på tvers av fiksjon, lyrikk og biografier. Og vi er beæret over å ha hjulpet både nye og etablerte talent med å nå et større lesepublikum», skriver Costa i en kort melding, som er publisert på deres nettsider.

De legger også til:

«Vi vil gjerne takke alle de som har vært involvert og støttet Costa Book Award i løpet av de siste femti årene, når vi nå lukker dette kapittelet»

Ingen forklaring

Ingen begrunnelse for avgjørelsen er hittil gitt. Costa, en kaffekjede som er eid av Coca-Cola, sier det ikke foreligger noen planer om å overdra prisen til noen andre.

I det britiske bransjebladet Bookseller melder flere britiske forleggere om sin overraskelse.

– Costa har hatt en enorm betydning på forlagsbransjen de siste femti årene, og har støttet bestselgende og banebrytende forfattere og det har vært en fornøyelse å se den korte nominasjonslisten hvert år. Bransjen ville ikke vært der vi er i dag uten prisen og jeg håper vi kommer til å finne noe annet som vil fylle hulrommet og som fortsetter å nå en bredere lesekrets, sier Ian Chapman, direktør i Simon & Schuster til Bookseller.

50 år lang historie

Costa Book Award ble etablert i 1971, da under navnet Whitbread Book Awards. Prisen byttet navn i 2005, og har de siste årene vært en av de mest prestisjefylte litteraturprisene i Storbritannia.

Costa Book Award har delt ut priser i fem ulike kategorier, i tillegg til å utnevne en hovedbok, som får den ærefulle tittelen «Book of the Year», så vel som 30.000 pund.

Costa har i tillegg til sin korte pressemelding, også publisert en video som oppsummerer prisens femti år lange historie.

Costa Book Awards ends after 50 amazing years from CostaCoffeeUKI on Vimeo.